عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عقب مباحثات أجراها مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية في واشنطن على ان وحدة مجلس التعاون الخليجي هي أمر حيوي لمجابهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار حسب تعبيره.

وأضاف بومبيو في تغريدة على موقع تويتر أنه شكر العطية على شراكة قطر مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن العطية التقى بومبيو في مقر وزارة الخارجية الأميركية وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما بحث الجانبان آخر التطورات في المنطقة.

الى ذلك تقوم الولايات المتحدة بتدريب حلفائها وبينهم السعودية على التصدي للتهديدات في مياه منطقة الخليج، حيث تسعى واشنطن لإطلاق تحالف يعمل على احتواء إيران.والتمرين البحري الذي بدأ في 21 اكتوبر الماضي ومدّته ثلاثة أسابيع، هو ثاني أكبر التمرينات البحرية السنوية على مستوى العالم بحسب البحرية الاميركية، حيث يشارك فيه نحو خمسة آلاف عسكري و40 سفينة و17 طائرة مقاتلة.وتتّهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو الماضي حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني الحيوي.لكن إيران تنفي هذه الاتهامات التي دفعت بالمنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية كبرى.

ودعت البحرية الأميركية وسائل إعلام أجنبية للاطلاع عن كثب على التمرين البحري الدولي حيث تستعرض أكثر من 50 دولة قدراتها العسكرية البحرية، على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة سواحل الجمهورية الاسلامية. وقال النقيب في القوات البحرية السعودية علي الشريدي خلال الجولة الإعلامية على متن سفينة كارديغن باي البريطانية «هذه أول مشاركة لنا في التمرين الدولي». وأضاف بينما كانت السفينة تعبر بالقرب من ناقلات تجارية على بعد نحو 40 كيلومترا من السواحل البحرينية «نحن هنا لزيادة خبراتنا في مجال ايجاد الألغام وتحييدها والتخلص منها للمحافظة على أمن وسلامة الملاحة الدولية».

وعلى متن السفينة حيث يتواجد أكثر من 300 عسكري من دول مختلفة بينها فرنسا والبحرين واستراليا، عرضت مجموعات من المعدات التي تستخدم في البحث عن الألغام وتحييدها.

