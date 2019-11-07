عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: رحّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية باتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه في ظل توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرعاية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية الرياض.

وثمّن المصدر حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في إعادة الأمن والاستقرار واعتبر الاتفاق خطوةً مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية. واكد المصدر على مواصلة المملكة كافة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

من جهته قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاق الرياض بداية جيدة للوصول إلى اتفاق نهائي في اليمن. وغرد ترمب على «تويتر» حول الاتفاق «بداية جيدة جدا. أرجوكم اعملوا بجد من أجل تسوية نهائية» لأزمة اليمن.

بدوره ثمن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استمرار الشراكة القوية بين بلاده والسعودية حول مختلف القضايا الاقليمية والثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويخدم الامن والسلم الاقليمي والدولي.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورغان أورتاغوس في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء بومبيو مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في العاصمة الاميركية واشنطن حيث شكره على دور المملكة في التوصل لاتفاق الرياض.واضافت ان الجانبين اتفقا على ان اتفاق الرياض الذي ينص في ابرز بنوده على تشكيل حكومة كفاءة وطنية تتكون من 24 وزيرا مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه خطوة مهمة للتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن.

الى ذلك اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، توقيع الاتفاق خطوة مهمة في الجهود الرامية للتوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن.

وعَبِّرَ غريفثس، في بيان عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لتوسّطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل.وتابع «إنَّ توقيع هذه الاتفاقية يُمثِّل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد».

وفي بروكسل قالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الاوروبية ماغا كوسيغانيتش في بيان ان اليمن اصبح الآن اقرب الى التوصل الى تسوية سلمية تفاوضية وشاملة تضع حدا للنزاع المستمر الذي جره لاسوأ ازمة انسانية في العالم. واضافت ان الاتحاد الاوروبي يحث جميع الاطراف الموقعة على اغتنام هذه الفرصة لاستئناف العمل من اجل تحقيق سلام دائم متفاوض عليه تحت رعاية الامم المتحدة بما يضمن مشاركة جميع اليمنيين في عملية وقف التصعيد والمصالحة.

