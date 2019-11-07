عربيات ودوليات

الرياض- أ. ف. ب: أعلن مسؤول سعودي أمس عن «قناة مفتوحة» بين المملكة والمتمردين الحوثيين في اليمن منذ 2016 لدعم إحلال السلام في البلد الغارق في نزاع مسلح.

وجاء التعليق بعدما ساعدت السعودية في التوصل إلى اتفاق تقاسم للسلطة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين الجنوبيين، في خطوة يقول مراقبون انها قد تمهّد الطريق أمام اتفاق سلام سامل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول السعودي قوله لصحافيين إنّ هناك «قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن».وأكّد «لا نغلق أبوابنا مع الحوثيين». ولم يعط المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أي تفاصيل اضافية حول طبيعة قناة الاتصال، لكنّ تصريحاته صدرت في وقت توقّفت فيه هجمات المتمردين ضد المملكة بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ أسابيع. ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين.

وأكد المسؤول «في حال كان الحوثيون جديين في خفض التصعيد وقبلوا الحضور إلى الطاولة، فإن السعودية ستدعم طلبهم وطلب كافة الأطراف السياسية الوصول إلى حل سياسي».

وسبق وأن أعلنت واشنطن في سبتمبر الماضي عن محادثات مع المتمردين.وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال زيارة للسعودية إنّ واشنطن تجري محادثات مع الحوثيين بهدف إيجاد حل «مقبول من الطرفين» للنزاع اليمني. وأوضح شينكر في تصريح للصحافيين في مدينة الخرج جنوب الرياض «تركيزنا منصب على إنهاء الحرب في اليمن ونحن نجري محادثات مع الحوثيين لمحاولة إيجاد حل للنزاع متفاوض عليه يكون مقبولا من الطرفين».

