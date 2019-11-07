عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلنت ايران امس انها بدأت عملية ضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بمنشأة «فوردو» المحصنة جنوب العاصمة طهران وتحت اشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA». وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي للتلفزيون الحكومي الايراني «بالفعل بدأنا عملية ضخ غاز «6UF» (سادس فلوريد اليورانيوم ) في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة «فوردو»

.واضاف كمالوندي ان «هذه العملية ستستغرق عدة ساعات ويوم السبت عندما يعود مفتشو الوكالة الدولية الى منشأة «فوردو» سنكون خصبنا اليورانيوم بدرجة نقاء بنسبة4.5 %.

وفي موسكو صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن إيران لا تنتهك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.وقال لافروف كما نقلت وكالات الأنباء الروسية «أشير إلى أن كل إجراءات إيران حول خفض التزاماتها تجري مع إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور مفتشي الوكالة وبدون انتهاك اي مادة من معاهدة منع الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي».

