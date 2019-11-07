الأولى

تأكيدا لما اثارته "النهار" في 19 يوليو الماضي، طالب 5 نواب باستعجال مناقشة اقتراح الـ 5 دوائر الذي يتضمن صوتين للناخب، والقوانين القترحة ذات الصلة وعرضها على أول جلسة عملا بالمادة 55 من اللائحة الداخلية.

واستذكر النواب في طلبهم أن رئيس لجنة الداخلية والدفاع سبق أن أشار الى أن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون أشهر في أدوار انعقاد سابقة، وإلى وقتنا الحالي لم يقدم أي تقرير.

وقدم الطلب النواب عبدالله الكندري ود. بدر الملا ورياض العدساني ومحمد الدلال وعبدالله فهاد.

من جانبه، أكد العدساني أنه سيقوم بطلب لكي تقوم الحكومة بعرض رؤيتها عن الخصخصة في مجلس الأمة وليس بمعزل عنه، وقال: سأوضح سلبيات الموضوع بناء على ردها على سؤالي بشأن المرافق العامة التي ترغب في خصخصتها وعددها 11 جهة، منها ما يتعلق بمعيشة المواطنين.

وقال إن خصخصة القطاعات المهمة مثل محطات الكهرباء لها آثار سلبية على المجتمع وخاصة على ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن الدستور نص على رفع مستوى المعيشة وغير مقبول إطلاقا بأن تتحكم بعض الشركات والتجار بالخدمات العامة والأسعار. بدورها، ابقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على تقريرها السابق بشأن "الاستبدال" وعدلت على قانون البنك المركزي فيما يخص انشاء لجنة بمسمى هيئة شرعية تابعة للبنك للنظر في التعاملات المصرفية.

وأوضحت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين "أنه تم انجاز عدد من التعديلات على قانون نزع الملكية بحيث يتم تحديثه بما يتواءم مع التطورات الحالية وسيتم التصويت عليه في الاجتماع المقبل".

وتمنت الهاشم التوفيق لوزيرة المالية الجديدة في مهام عملها والتي تم نقاشها بعدد من القوانين خلال اجتماع الأمس.

وأشارت الهاشم إلى أنه تم الاتفاق على اولويات اللجنة المتمثلة بمشروع المنطقة الاقتصادية ونزع الملكية وانشاء هيئة شرعية للبنك المركزي واعادة الهيكلة والافلاس وحماية المنافسة واقتراحات الخدمة المدنية واستحداث محفظة مالية للبنك الصناعي والبديل الاستراتيجي وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية وتنظيم عمليات التخصيص واقتراحات اسقاط القروض.

بدوره، أوضح مقرر اللجنة المالية ان اللجنة اتفقت أيض على اقتراحات انشاء محفظة مالية زراعية وتعديل مرسوم الخدمة المدنية وتعديل سلم الرواتب وتوحيدها باالضافة إلى القوانين المقدمة بشأن اسقاط القروض وحظر التعيين بدرجة وزير وعدم منح هبة واعتماد قواعد الحوكمة. في شأن مختلف، نفى النائبان حمد الهرشاني وخلف دميثير ان يكونا قد أعلنا المشاركة في اعتصام ساحة اإلرادة، مؤكدين انهما لم يوجها دعوات الى المواطنين للمشاركة. في المقابل اعلن نواب اخرون دعمهم االعتصام، وهم الحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري وشعيب المويزري وعبدالله الكندري. من جهتهم، قدم النواب محمد الدلال وصفاء الهاشم ورياض العدساني وعمر الطبطبائي وراكان النصف اقتراحا بقانون إلضافة االم والزوجة كأطراف لهم حق االذن الطبي لعاج الأبناء او الزوج بما يحقق صور التكافل الاسرى والاجتماعي.