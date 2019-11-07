الأولى

نفى النواب خليل ابل وفيصل الكندري وخليل الصالح ورياض العدساني ان يكونوا قد وقعوا على قانون الحل الشامل لقضية البدون املقدم من رئيس مجلس االمة و21 نائبا اخرين. في املقابل عبرت النائب صفاء الهاشم عن اعتزازها بالتوقيع على مقترح الرئيس الغانم لحل مشكلة البدون قائلة: موضوع البدون قنبلة موقوتة يجب حلها، وها قد أتى الوقت لحلها جذريًا، وان توقد شمعة، خير من أن تجلس وتلعن الظام. وقالت الهاشم: خال ساعة، اخترق رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم فى لقائه بديوان عبدالعزيز الغنام حاجزا إداريا وقانوني?ا عقيما تفاقم على مدى عشرات السنني وأصبح معضلة كبيرة، مؤكدة أن القانون املقدم بشأن ملف المقيمين بصورة غير قانونية وال?ذى أتشرف بأني أحد الموقعين عليه، هو حل تشريعي متكامل لمشكلة تعثرت لسنوات طويلة وتفاقمت. ً : ملف ورث?ن?اه ولم وأضافت: وكما ذكر الغانم قائا ً فيه، وواجبنا الوطني يتعين علينا إنهاء نكن سببا هذا الملف حتى اليوارثه من يأتي من بعدنا وبنفس الوقت قطع لدابر كل من يتمنى استمرار هذا . ً الملف مفتوحا حتى يقتات عليه سياسيا.