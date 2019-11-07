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عمان- الوكاالت: تعرض 8 أشخاص، بينهم 4 سائحني، للطعن، في جرش األردنية )شمال غربي الباد(، وفق ما أوردت مصادر رسمية، أمس. وقال مصدر أمني إن شخصا في محافظة جرش، اعتدى ظهر أمس بواسطة سكني على 4 سائحني، ودليل سياحي، وعامل بشركة سياحية، وأحد ضباط الصف من مديرية األمن العام عند محاولة القبض عليه. وأوضح أن السائحني الذين تعرضوا للطعن هم 3 مكسيكيني وسويسرية. وكشف املصدر أنه جرى إلقاء القبض على املهاجم، وبوشرت التحقيقات معه، دون أن يتم اإلعان عن دوافعه على الفور. وقد جرى نقل المصابن للمستشفى، وهم قيد العاج. وقد زار وزير الصحة األردني سعد جابر، يرافقه السفير المكسيكي في األردن الجرحى، لاطمئنان على وضعهم الصحي، بحسب وكالة األنباء األردنية الرسمية بترا. ونقلت الوكالة عن مدير شرطة إقليم الشمال العميد وحيد النوافلة قوله يتم حاليا متابعة حالة المصابين واالدالء السياحيين وإجراء اإلسعافات الازمة لهم. وأوضح أنه سيتم نقل الحاالت الحرجة بواسطة طائرة خاصة إلى مستشفى المدينة الطبية بعمان. ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في األردن إلى 19 ديسمبر من عام 2016 في الكرك بجنوب الباد، وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر األمن و17 مدنيا وأجنبيان. وتبناه تنظيم داعش.