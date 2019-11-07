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اعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صاح المسعد امس صدور حكم نهائي لصالح الكويت بشأن دعوى التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي لفض منازعات االستثمار اي سي اس اي دي التابع للبنك الدولي من احدى الشركات االجنبية. وقال المسعد في تصريح ل كونا ان الفتوى والتشريع تمكنت من صد اولى قضايا التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي اي سي اس اي دي فيما يخص التحكيم الدولي المرفوع ضد الكويت. واوضح ان هذا الفحوصات التي خضع لها جاءت طيبة وسيعود الى لندن خال يناير المقبل ليتأكد منها، وقدم الفهد شكره الى جميع من زاره أو اتصل به أو سأل عنه ً الصحة والخير والسامة طيلة فترة عاجه، متمنيا للجميع. والنهار التي أسعدتها عودة الفهد إلى بلده سالما غانما معافى، تتمنى له دوام الصحة والعافية.