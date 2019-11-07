loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الفهد عاد إلى الوطن


اعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صاح المسعد امس صدور حكم نهائي لصالح الكويت بشأن دعوى التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي لفض منازعات االستثمار اي سي اس اي دي التابع للبنك الدولي من احدى الشركات االجنبية. وقال المسعد في تصريح ل كونا ان الفتوى والتشريع تمكنت من صد اولى قضايا التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي اي سي اس اي دي فيما يخص التحكيم الدولي المرفوع ضد الكويت. واوضح ان هذا الفحوصات التي خضع لها جاءت طيبة وسيعود الى لندن خال يناير المقبل ليتأكد منها، وقدم الفهد شكره الى جميع من زاره أو اتصل به أو سأل عنه ً الصحة والخير والسامة طيلة فترة عاجه، متمنيا للجميع. والنهار التي أسعدتها عودة الفهد إلى بلده سالما غانما معافى، تتمنى له دوام الصحة والعافية.  


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة