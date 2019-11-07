أول النهار

ف?ي ج?و ت?س?وده األل?ف?ة وال?م?ح?ب?ة وي?ك?ش?ف م?دى ال?ت?راب?ط ال?وث?ي?ق ب?ي?ن ال?ش?ع?ب?ي?ن ال?م?ص?ري وال?ك?وي?ت?ي، ان?ط?ل?ق?ت، ف?ع??ال??ي??ات األس??ب??وع ال??ك??وي??ت??ي ال????12 ف??ي م??ص??ر، وال???ذي اف?ت?ت?ح?ت?ه ال??دك??ت??ورة س??ح??ر ن??ص??ر، وزي????رة االس?ت?ث?م?ار وال?ت?ع?اون ال?دول?ي ب?م?ص?ر، ن?ي?اب?ة ع?ن ال?دك?ت?ور مصطفى مدبولي، رئيس ال??وزراء المصري؛ وبحضور ع?دد كبير م??ن ال????وزراء ال?س?ي?اس?ي?ي?ن وال?ب?رل?م?ان?ي?ي?ن واالع?ام?ي?ي?ن المصريين. ومن الجانب الكويتي حضر حشد كبير من المسؤولين واالعاميين يتقدمهم السفير محمد الذويخ، عقب االفتتاح قام بجولة تفقدية في المعرض حيث أشاد ال?ح?ض?ور ب?ال?ت?ع?اون االق?ت?ص?ادي ب?ي?ن م?ص?ر وال?ك?وي?ت، خاصة أن المعرض ش?ارك فيه أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص. ي?س?ت?ه?دف األس??ب??وع، زي??ادة ودع??م ال?ف?رص االس?ت?ث?م?اري?ة أمام رؤوس األموال الكويتية في كل المجاالت. من جانبها، دعت الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار وال??ت??ع??اون ال??دول??ي، ال?ش?رك?ات ال?ك?وي?ت?ي?ة ال?م?ش?ارك?ة في ال?م?ع?رض ال?ى ض?خ ال?م?زي?د م?ن االس?ت?ث?م?ارات ف?ي مصر، م?ش?ي?دة ب?ق?ص?ص ال?ن?ج?اح ال?ت?ي ت?ح?ق?ق?ه?ا االس?ت?ث?م?ارات الكويتية في مصر والتي وصلت الى 1.5 مليارات دوالر، ولفتت ال?ى أن االص?اح التشريعي ال?ذي قامت ب?ه مصر خ?ال ال?ف?ت?رة ال?س?اب?ق?ة، أت??اح ال?م?ج?ال ل?ت?وس?ع?ات ج?دي?دة للشركات المستثمرة ف?ي مصر وم?ش?ارك?ة أك?ب?ر للقطاع الخاص، خاصة تعديات قانون االستثمار. م??ن ج?ه?ت?ه أش???اد ال??ل??واء م?ح?م?د ال?ع?ص?ار وزي???ر االن??ت??اج الحربي المصري بالعاقات الوطيدة الضاربة في عمق التاريخ بين القاهرة والكويت، مؤكدا أن العاقات بين البلدين ن?م?وذج يحتذى ب?ه ف?ي العمل العربي المشترك ً في ً ب?ي?ن ال?ش?ع?ب?ي?ن وت??واف??ق??ا ً ك?ب?ي?را وأن ه??ن??اك ت??راب??ط??ا ال???رؤى ب?ي?ن ال??ق??ي??ادة ال?س?ي?اس?ي?ة، وأض???اف ال?ع??ص?ار أن مثل ه?ذه الفعاليات المشتركة تأتي تجسيدا وتوطيدا ل??ل??ع?اق??ات ال?م?ت?م?ي?زة ب??ي??ن ال??ب??ل??دي??ن ع??ل??ى ال?م?س?ت?وي?ي?ن ال?رس?م?ي وال?ش?ع?ب?ي، ودع??ا المستثمرين الكويتيين الى زي??ادة ال?ت?ع?اون م?ع دول?ت?ه?م ال?ث?ان?ي?ة م?ص?ر ألن?ه?ا تشهد اآلن ن?ه?ض?ة ك?ب?رى ح?ي?ث إن?ه?ا م?م?ه?دة لتصبح مكانا النطاقة عربية سواء في الصناعة أو الزراعة وفي جميع المجاالت. بدوره أكد السفير محمد الذويج، أن العاقات بين مصر وال?ك?وي?ت أص?ب?ح?ت ن?م?وذج?ا ي?ح?ت?ذى ب??ه ف??ي ال?ع?اق?ات العربية، موضحا أن األسبوع الكويتي بمصر حدث مهم ب?ي?ن القطاعين ال?ع?ام وال?خ?اص ف?ي ك?ا ال?ب?ل?دي?ن لتبادل ال???رؤى وت??ع??زي??ز أوج???ه ال??ت??ع??اون خ??اص??ة ف??ي ال?م?ج?االت االستثمارية والتجارية والثقافية. من جانبه، أكد أحمد أسماعيل بهبهانى، رئيس مجموعة ال?ج?اب?ري ال?ك?وي?ت?ي?ة ل?ل?م?ع?ارض، وال?م?ن?ظ?م ل?ل?م?ع?رض، أن العاقات الكويتية - المصرية راسخة ومتميزة وتمتد ل?ف?ت?رات طويلة ت?ع?ود ال?ى الستينات وام?ت?دت أي?ض?ا الى م?ش?ارك?ة ال?ك?وي?ت ف??ي ح?رب?ي 1967و1973 ،وأش???ار ال?ى ال?م?ش?ارك?ة ال?ف?ع?ال?ة ل?م?ص?ر ع?ل?ى ال?م?س?ت?وي?ي?ن ال?س?ي?اس?ي وال?ع?س?ك?ري ف?ي ح??رب ت?ح?ري?ر ال?ك?وي?ت س?ن?ة 1990 وال?ى ال?ش?ه?داء ال?م?ص?ري?ي?ن ال?ذي?ن س?ال?ت دم??اؤه??م ع?ل?ى ارض الكويت وأيضا الشهداء الكويتيين الذين سالت دماؤهم على ارض مصر. وأش??اد بهبهاني بمناخ االستثمار ف?ي مصر، وخريطة م?ص?ر االس?ت?ث?م?اري?ة ال?ت?ي ت?ت?ض?م?ن ال?ع?دي?د م??ن ال?م?زاي?ا وال?م?ن?ح االس?ت?ث?م?اري?ة، ب?االض?اف?ة ال??ى اط? ?اق ح?زم?ة من التشريعات التي تهدف الى جذب المزيد من االستثمارات الخارجية، ودعم الثقة في أداء االقتصادي المصري. وأشار بهبهاني الى أن االستثمارات الكويتية في مصر، تحتل م?ك?ان?ة م?م?ي?زة، خ?اص?ة أن?ه?ا ش?ه?دت م?ع?دالت نمو مرتفعة ف?ي ال?س?ن?وات األخ?ي?رة، ب?ع?د أن بلغت ن?ح?و 7.4 مليارات دوالر، في ظل وج?ود نحو 1303 شركات تعمل في مجاالت الصناعة، والمالية، والعقارات، والس?ياحة، وال?خ?دم?ات وال??زراع??ة، م?ا أس?ه?م ف?ي زي??ادة ح?رك?ة تنقل األفراد بين البلدين، بمعدل بلغ 64 رحلة جوية أسبوعيا، وأكثر من 100 ألف زائر كويتي سنويا، كما ازداد بشكل م?ل?ح?وظ ح?ج?م ال??ت??ب??ادل ال??ت??ج??اري ب?ي?ن ال?ب?ل?دي?ن ال??ى 3 مليارات دوالر خال السنوات األربع الماضية. ب???دوره أع???رب وك??ي??ل وزارة ال?ص?ح?ة ال?م?س?اع?د ل?ش?ؤون الخدمات الطبية المساندة في الكويت د. ف?واز الرفاعي ع?ن ت?ق?دي?ره ل?ل?دور ال?ب?ارز وال?م?ت?م?ي?ز ل?م?ع?رض األس?ب?وع ال??ك??وي??ت??ي ف??ي م??ص??ر وال????ذي ح??ق??ق ن??ج??اح??ا واس??ع??ا ف?ي دورت??ه ال?ح?ال?ي?ة، وق??ال ال?رف?اع?ي ان ه?ذا الملتقي يعكس واجهة حضارية للكويت بمشاركة واسعة من قطاعات الحكومية وال?خ?اص?ة ف?ي ال?ك?وي?ت وم?ص?ر؛ ل?ي?ك?ون دليا بارزا على عمق العاقات المصرية - الكويتية على جميع المستويات، وأض??اف أن الملتقي وال?م?ع?رض ه?ذا العام يعكس م?ا وص?ل?ت ال?ي?ه ال?ك?وي?ت م?ن م?س?ت?وي?ات متقدمة عربيا وعالميا في جميع المجاالت في جميع األصعدة وم??ن ض?م?ن?ه?ا وزارة ال?ص?ح?ة وم??ا ح?ق?ق?ت?ه م?ن ان?ج??ازات طبية وفنية وتمريضية واداري?ة وكذلك تسليط الضوء من جانب الوفد الكويتي في وزارة الصحة على الحمات التي تقوم بها لتوعية المجتمع والمشاريع المستقبلية.