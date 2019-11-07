أول النهار

اهتمام بجناح راهنلا حظي جناح النهار الراعي الاعلامي لأسبوع الكويت في مصر الثاني عشر والمقام حاليا بالقاهرة وحتى 7 نوفمبر الحالي باعجاب الكثير من الحضور من الفنانين والفنانات والبرلمانيين المصريين. فقد حرصت كل من الفنانتين أمل رزق وعبير منير على الدخول للجناح وتصفح المطبوعات والتقاط عدد من الصور. أيضا حرصت النائب المصرية فايقة فهيم على التقاط عدد من الصور داخل المكان. وعبرت عن شدة اعجابها بمصداقية جريدة النهار ومتابعتها الدائمة لمجلة بريق الدانة وهي المجلة التي تهتم بها كل امرأة عربية نظرا لكثرة وتنوع موضوعاتها.