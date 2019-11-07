أول النهار

أعربت الكاتبة الصحافية تهاني البرتقالي رئيس مجلس ادارة جمعية أحباء مصر عن سعادتها باقامة الأسبوع الكويتي بمصر وقالت ان الكويت حكومة وشعبا سباقين في أن يقدموا كل الحب واالحترام والتقدير لاخوانهم المصريين، وهذا ما لمسته خلال حياتي التي قضيتها ببلدي الثاني الكويت والتي امتدت طيلة 34 عاما ً، فلم أر من هذا البلد الطيب الا كل مودة وامدادا ليد العون والخير والعطاء لمصر وشعب مصر، ففي جميع المناسبات كانت الكويت دائماً ما تعطي لمصر من دون أن تنتظر المقابل وخير مثال على ذلك المساعدات الكويتية لمصر في أيام زلزال عام 1992 ،وغيرها من المناسبات التي تعزز المكانة بين البلدين سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي.