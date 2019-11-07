أول النهار

في جو تسوده الألفة والمحبة ويكشف مدى الترابط الوثيق بين الشعبين المصري والكويتي، انطلقت، فعاليات الأسبوع الكويتي الـ12 في مصر، والذي افتتحته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري؛ وبحضور عدد كبير من الوزراء السياسيين والبرلمانيين والاعلاميين المصريين.

ومن الجانب الكويتي حضر حشد كبير من المسؤولين والاعلاميين يتقدمهم السفير محمد الذويخ،

عقب الافتتاح قام بجولة تفقدية في المعرض حيث أشاد الحضور بالتعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، خاصة أن المعرض شارك فيه أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص.

يستهدف الأسبوع، زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات.

من جانبها، دعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الشركات الكويتية المشاركة في المعرض الى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيدة بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات الكويتية في مصر والتي وصلت الى 5.1 مليارات دولار، ولفتت الى أن الاصلاح التشريعي الذي قامت به مصر خلال الفترة السابقة، أتاح المجال لتوسعات جديدة للشركات المستثمرة في مصر ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، خاصة تعديلات قانون الاستثمار.

من جهته أشاد اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي المصري بالعلاقات الوطيدة الضاربة في عمق التاريخ بين القاهرة والكويت، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين نموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك وأن هناك ترابطاً كبيراً بين الشعبين وتوافقاً في الرؤى بين القيادة السياسية، وأضاف العصار أن مثل هذه الفعاليات المشتركة تأتي تجسيدا وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، ودعا المستثمرين الكويتيين الى زيادة التعاون مع دولتهم الثانية مصر لأنها تشهد الآن «نهضة كبرى» حيث إنها ممهدة لتصبح مكانا لانطلاقة عربية سواء في الصناعة أو الزراعة وفي جميع المجالات.

بدوره أكد السفير محمد الذويج، أن العلاقات بين مصر والكويت أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، موضحا أن الأسبوع الكويتي بمصر حدث مهم بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتبادل الرؤى وتعزيز أوجه التعاون خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية.

من جانبه، أكد أحمد أسماعيل بهبهانى، رئيس مجموعة الجابري الكويتية للمعارض، والمنظم للمعرض، أن العلاقات الكويتية - المصرية «راسخة ومتميزة» وتمتد لفترات طويلة تعود الى الستينات وامتدت أيضا الى مشاركة الكويت في حربي 1967و1973، وأشار الى المشاركة الفعالة لمصر على المستويين السياسي والعسكري في حرب تحرير الكويت سنة 1990 والى الشهداء المصريين الذين سالت دماؤهم على ارض الكويت وأيضا الشهداء الكويتيين الذين سالت دماؤهم على ارض مصر.

وأشاد بهبهاني بمناخ الاستثمار في مصر، وخريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية، بالاضافة الى اطلاق حزمة من التشريعات التي تهدف الى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ودعم الثقة في أداء الاقتصادي المصري.

وأشار بهبهاني الى أن الاستثمارات الكويتية في مصر، تحتل مكانة مميزة، خاصة أنها شهدت معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة، بعد أن بلغت نحو 4.7 مليارات دولار، في ظل وجود نحو 1303 شركات تعمل في مجالات الصناعة، والمالية، والعقارات، والسـياحة، والخدمات والزراعة، ما أسهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين، بمعدل بلغ 64 رحلة جوية أسبوعيا، وأكثر من 100 ألف زائر كويتي سنويا، كما ازداد بشكل ملحوظ حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

بدوره أعرب وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة في الكويت د. فواز الرفاعي عن تقديره للدور البارز والمتميز لمعرض الأسبوع الكويتي في مصر والذي حقق نجاحا واسعا في دورته الحالية، وقال الرفاعي ان هذا الملتقي يعكس واجهة حضارية للكويت بمشاركة واسعة من قطاعات الحكومية والخاصة في الكويت ومصر؛ ليكون دليلا بارزا على عمق العلاقات المصرية - الكويتية على جميع المستويات، وأضاف أن الملتقي والمعرض هذا العام يعكس ما وصلت اليه الكويت من مستويات متقدمة عربيا وعالميا في جميع المجالات في جميع الأصعدة ومن ضمنها وزارة الصحة وما حققته من انجازات طبية وفنية وتمريضية وادارية وكذلك تسليط الضوء من جانب الوفد الكويتي في وزارة الصحة على الحملات التي تقوم بها لتوعية المجتمع والمشاريع المستقبلية. اهتمام بجناح «النهار»

حظي جناح النهار الراعي الاعلامي لأسبوع الكويت في مصر الثاني عشر والمقام حاليا بالقاهرة وحتى 7 نوفمبر الحالي باعجاب الكثير من الحضور من الفنانين والفنانات والبرلمانيين المصريين.

فقد حرصت كل من الفنانتين أمل رزق وعبير منير على الدخول للجناح وتصفح المطبوعات والتقاط عدد من الصور. أيضا حرصت النائبة المصرية فايقة فهيم على التقاط عدد من الصور داخل المكان. وعبرت عن شدة اعجابها بمصداقية جريدة «النهار» ومتابعتها الدائمة لمجلة بريق الدانة وهي المجلة التي تهتم بها كل امرأة عربية نظرا لكثرة وتنوع موضوعاتها.

الكويت داعمة لمصر

أعربت الكاتبة الصحافية تهاني البرتقالي رئيس مجلس ادارة جمعية أحباء مصر عن سعادتها باقامة الأسبوع الكويتي بمصر وقالت ان الكويت حكومة وشعباً دائماً كانوا سباقين في أن يقدموا كل الحب والاحترام والتقدير لاخوانهم المصريين، وهذا ما لمسته خلال حياتي التي قضيتها ببلدي الثاني الكويت والتي امتدت طيلة 34 عاماً، فلم أر من هذا البلد الطيب الا كل مودة وامداداً ليد العون والخير والعطاء لمصر وشعب مصر، ففي جميع المناسبات كانت الكويت دائماً ما تعطي لمصر من دون أن تنتظر المقابل وخير مثال على ذلك المساعدات الكويتية لمصر في أيام زلزال عام 1992، وغيرها من المناسبات التي تعزز المكانة بين البلدين سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي.

العلاقات متنامية

خلال مشاركة مؤسسة الموانئ الكويتية بالأسبوع الكويتي 12 في مصر، قال المهندس عيسى الملا مدير ادارة التخطيط والمشاريع بمؤسسة الموانئ الكويتية، إن انعقاد مثل هذا الأسبوع الكويتي في مصر انما يدل على القيمة الكبيرة لمصر العروبة، وأن العلاقات بين شعبي البلدين بخير وتشهد نمواً متزايداً كل حين، وأننا كأبناء لمؤسسة الموانئ الكويتية نحرص من جانبنا على الحفاظ على علاقاتنا المتميزة و الثنائية التي تجمعنا بمصر ويظهر هذا جلياً من خلال حجم الاستثمارات البينية في كثير من المجالات أبرزها الاقتصادية والاجتماعية.

