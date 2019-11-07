الأولى

نفى النواب خليل ابل وفيصل الكندري وخليل الصالح ورياض العدساني ان يكونوا قد وقعوا على قانون الحل الشامل لقضية «البدون» المقدم من رئيس مجلس الامة و21 نائبا اخرين.

في المقابل عبرت النائب صفاء الهاشم عن اعتزازها بالتوقيع على مقترح الرئيس الغانم لحل مشكلة «البدون» قائلة: «موضوع «البدون» قنبلة موقوتة يجب حلها، وها قد أتى الوقت لحلها جذرياً، وان توقد شمعة، خير من أن تجلس وتلعن الظلام».

وقالت الهاشم: خلال ساعة، اخترق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فى لقائه بديوان عبدالعزيز الغنام حاجزا إداريا وقانونيا عقيما تفاقم على مدى عشرات السنين وأصبح معضلة كبيرة، مؤكدة أن القانون المقدم بشأن

ملف المقيمين بصورة غير قانونية والذى أتشرف بأني أحد الموقعين عليه، هو حل تشريعي متكامل لمشكلة تعثرت لسنوات طويلة وتفاقمت.

وأضافت: وكما ذكر الغانم قائلاً: «ملف ورثناه ولم نكن سبباً فيه، وواجبنا الوطني يتعين علينا إنهاء هذا الملف حتى لايتوارثه من يأتي من بعدنا» وبنفس الوقت قطع لدابر كل من يتمنى استمرار هذا الملف مفتوحا حتى يقتات عليه سياسياً.

