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وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة مساء أمس


اكتظت ساحة الإرادة مساء أمس بالمواطنين في وقفة احتجاجية دعا لها النائب الأسبق صالح الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا على بعض الأوضاع العامة في البلاد وخصوصاً الفساد. وحث المشاركون على ضرورة العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد مع حل المشكلات التي تعاني منها الخدمات والالتفات الى مطالبات المواطنين بتحسين مستواهم المعيشي.
وكانت الانتقادات لعمل السلطتين حاضرة في الوقفة الاحتجاجية حيث أكد المتجمهرون ضرورة العمل لحل المشكلات العامة والتركيز على قضايا الوطن والمواطنين.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي دعت عبر اطلاق «هاشتاغات» الى الاعتصام في ساحة الارادة لايصال رسالة الشعب الى الحكومة ومجلس الأمة.


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