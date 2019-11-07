الأولى

كشفت شركة البترول الوطنية عن إنجاز 60% من بناء 18 محطة وقود جديدة في الكويت ضمن خطة استراتيجية شاملة تتضمن 5 مراحل لبناء 99 محطة بهدف تلبية احتياجات السكان المتزايدة والذي يترافق مع التوسع في البناء. وأفادت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2018/2019 أن تلك المحطات سيتم بناؤها وفق أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة، لافتة أن المرحلة الثانية من بناء تلك المحطات سيكون بواقع 15 محطة جديدة وجار الحصول على موافقات البلدية. وقالت الشركة في تقريرها إلى أنه تم طرح عطاء دراسات الجدوى والتصاميم الهندسية الأولية لبناء 25 محطة وقود جديدة.

ووفق الأرقام الصادرة عن التقرير فقد حققت الشركة ارتفاعاً في ايراداتها بأكثر من ملياري دينار بنهاية العام المالي 2018/2019 بالغة 9.2 مليارات مقابل 7.2 مليارات للعام 2017/2018.

كما ارتفع عدد العمالة الوطنية في الشركة بنهاية 2018/2019 لتصل إلى 5517 موظفاً مقارنة بحوالي 5359 موظفاً بنهاية 2017/2018 وبنسبة تكويت بلغت 87.5% من إجمالي القوى

العاملة البالغة 6319 موظفاً. وعلى مستوى مبيعات التسويق المحلي من الوقود، أوضحت الشركة أن مبيعات البنزين بأنواعه بلغت 4.49 ملايين لتر مقابل 4.3 ملايين بنهاية 2017/2018 بزيادة قدرها 3.1 في المئة، لافتة أن مبيعات البنزين الممتاز زادت عن مبيعات الخصوصي خلال السنتين الأخيرتين بسبب زيادة أسعار البنزين في 2016. (التفاصيل: ص 9)

