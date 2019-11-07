الأولى

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لأمن المطار تمكنت من ضبط مواطن دخل مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي وهو يحمل سلاحاً نارياً.

وأوضحت الإدارة أن شخصاً اقترب من احدى النقاط الأمنية بمبنى الركاب بمطار الكويت الدولي وعند اقترابه من رجال الأمن أخرج سلاحاً نارياً وصوبه إلى رأسه لكن رجال أمن المطار تعاملوا معه بحيطة وحذر وقاموا بإخلاء المنطقة من المسافرين وتطويقه من الخلف حتى دخل إلى منطقة آمنة، حيث تمت السيطرة عليه وضبطه. وأضافت الإدارة أنه تبين أن المواطن بحالة غير طبيعية وأنه من أرباب السوابق وقد سبق إبعاده من احدى الدول العربية لسوء سلوكه.

