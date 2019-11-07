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عاد إلى البلاد فجر أمس الشيخ د. طلال الفهد بعد استكمال رحلته العلاجية الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن، إذ أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها أخيراً خلوها من الخلايا السرطانية. وظهر الشيخ طلال الفهد في مقطع فيديو عبر حسابه في «إنستغرام» وتداولته جميع وسائل الاتصال الاجتماعي، قال فيه ان نتائج الفحوصات التي خضع لها جاءت طيبة وسيعود الى لندن خلال يناير المقبل ليتأكد منها، وقدم الفهد شكره الى جميع من زاره أو اتصل به أو سأل عنه طيلة فترة علاجه، متمنياً الصحة والخير والسلامة للجميع. و«النهار» التي أسعدتها عودة الفهد إلى بلده سالما غانما معافى، تتمنى له دوام الصحة والعافية.