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اعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد امس صدور حكم نهائي لصالح الكويت بشأن دعوى التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي لفض منازعات الاستثمار «اي سي اس اي دي» التابع للبنك الدولي من احدى الشركات الاجنبية.

وقال المسعد في تصريح لـ «كونا» ان الفتوى والتشريع تمكنت من صد اولى قضايا التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي «اي سي اس اي دي» فيما يخص التحكيم الدولي المرفوع ضد الكويت. واوضح ان هذا

التحكيم يتعلق بالمطالبة بتعويض 320 مليون دولار مع الادعاء بملكية مساحات شاسعة من الاراضي تبلغ 80 مليون متر مربع وتقدر قيمتها السوقية بالمليارات ناتجة عن ادعاءات بصكوك ملكية مزعومة غير معتمدة. واضاف «انه يشتبه بأن الصكوك مزورة صادرة لصالح ورثة مواطن كويتي في منطقتي الوفرة والخيران والتي تدعي الشركة الاجنبية ملكية مساحات منها فضلا عن قيامها باستثمارات فيها».

وبين ان الهيئة التحكيمية استمعت الى المرافعات المقدمة من الطرفين في مقر المركز في باريس مضيفا ان الدفاع الحاضر عن الكويت قدم كل الحجج اللازمة لدحض ادعاءات المدعي الزائفة.

وذكر المسعد ان الفريق القانوني الكويتي المكلف دفع بانتفاء اي اساس قانوني للدعوى وفقا للمادة 5/41 من قواعد المركز، مشيرا الى أن النجاح وفق المادة سالفة الذكر يعد من نوادر السوابق التحكيمية والتي تمكنت الادارة من الظفر به.

وقال ان «ذلك طريق قانوني استثنائي وقليل الولوج به من قبل الاطراف في دعاوى التحكيم امام المركز لأنه ينطوي على الدفع بانتفاء وجود ثمة اساس قانوني للتحكيم وهذا يؤدي الى رفض الدعوى من اساسها من واقع ظاهر الادعاءات ودون الولوج بالاختصاص او التطرق لتفاصيل الموضوع».

وافاد ان ذلك يأتي اختصارا لأمد التحكيم وكذلك الاتعاب والمصاريف الناجمة عنه الامر الذي لا تستجيب له عادة هيئات التحكيم المشكلة الا ان الحكم قد صدر لصالح الكويت من الهيئة التحكيمية بالاغلبية.

واضاف: انه حضر من الادارة كل من وكيل الادارة سعود القملاس والمستشار المساعد نورة الروضان وضحى الياسين وضحى الساير وطلال الزمامي مقررا علما بأن صدور هذا الحكم ينهي مطالبات المدعي الزائفة ما يعد اجراء باتا تم لصالح الكويت.

واشاد بالكفاءة الفنية للجهاز الفني بالادارة مع قيامهم بتأهيل وصقل العناصر القانونية الشابة والواعدة لردع كل من قد تهفو نفسه للاعتداء على الاموال العامة للدولة داخليا وخارجيا.

