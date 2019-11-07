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عمان- الوكالات: تعرض 8 أشخاص، بينهم 4 سائحين، للطعن، في جرش الأردنية (شمال غربي البلاد)، وفق ما أوردت مصادر رسمية، أمس.

وقال مصدر أمني إن شخصا في محافظة جرش، اعتدى ظهر أمس بواسطة سكين على 4 سائحين، ودليل سياحي، وعامل بشركة سياحية، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه.

وأوضح أن السائحين الذين تعرضوا للطعن هم 3 مكسيكيين وسويسرية. وكشف المصدر أنه جرى إلقاء القبض على المهاجم، وبوشرت التحقيقات معه، دون أن يتم الإعلان عن دوافعه على الفور. وقد جرى نقل المصابين

للمستشفى، وهم قيد العلاج.

وقد زار وزير الصحة الأردني سعد جابر، يرافقه السفير المكسيكي في الأردن الجرحى، للاطمئنان على وضعهم الصحي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

ونقلت الوكالة عن مدير شرطة إقليم الشمال العميد وحيد النوافلة قوله «يتم حاليا متابعة حالة المصابين والادلاء السياحيين وإجراء الإسعافات اللازمة لهم».

وأوضح أنه «سيتم نقل الحالات الحرجة بواسطة طائرة خاصة إلى مستشفى المدينة الطبية بعمان».

ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في الأردن إلى 19 ديسمبر من عام 2016 في الكرك بجنوب البلاد، وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان. وتبناه تنظيم «داعش».

