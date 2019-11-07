دوليه

تابع برشلونة الاسباني تعثره واقترب ليفربول الانكليزي حامل اللقب من التأهل الى دور الـ16 في دوري ابطال اوروبا، فيما قلب تشلسي الانكليزي تأخره 1-4 أمام اياكس امستردام الهولندي الى تعادل مجنون، ومثله فعل بوروسيا دورتموند الالماني الفائز على انتر الايطالي.

وأكمل برشلونة مستوياته الباهتة وسقط في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام سلافيا براغ التشيكي، لكنه بقي متصدرا للمجموعة السادسة بثماني نقاط، فيما تقلصت صدارته من ثلاث نقاط الى نقطة امام دورتموند المنفرد بالوصافة.

وفشل برشلونة في مصالحة جماهيره بعد خسارته السبت أمام ليفانتي المتواضع 1-3 في الدوري الذي يتصدره. واقر مدربه ارنستو فالفيردي ان فريقه اصبح تحت الضغط «لم نكن مقنعين السبت واليوم ايضا، وندرك ان الضغط كبير على الفريق. يجب ان نقوم بالرد».وبرغم تعادله، عزز برشلونة رقمه القياسي بعدم خسارته في آخر 34 مباراة على ارضه في دوري الابطال منذ سبتمبر 2013، بواقع 30 انتصارا و4 تعادلات.

بدوره، قال مدرب سلافيا يندريش تربيشوفسكي «بعد واحدة من مبارياتنا السابقة، قلت اننا لم نكن محظوظين وآمل في فك النحس. اعتقد ان هذا الامر تحقق اليوم: لعب (الحارس) أوندري كولار بشكل رائع، وأفلتنا من وضعيات أخرى. هذه نتيجة رائعة لكن من الضروري القول اننا كنا محظوظين».

وفي ظل غياب الاوروغوياني لويس سواريز، دفع فالفيردي بالفرنسي عثماني ديمبيلي الى جانب مواطنه انطوان غريزمان والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي، فيما استبعد لاعب الوسط البرازيلي ارثر.

وبدا سلافيا براغ خطيرا في الشوط الاول من دون عقدة نقص وحصل على ست ركنيات، فيما بدت صفوف برشلونة غير منظمة وقادرة على فرض اسلوبها.

وفي المجموعة عينها، كان انتر في طريقه لتحقيق فوز ثان تواليا على بوروسيا دورتموند بعد الاول بهدفين نظيفين، وذلك لتقدمه 2-0 في الشوط الاول.وجاء الشوط الاول مميزا لانتر على ملعب «سيغنال ايدونا بارك»، انهاه متقدما بهدفي المتألق الارجنتيني لاوتارو مارتينيز (5)، والاوروغوياني ماتياس فيسينو (40).لكن في الشوط الثاني انقلبت الادوار ودفع لاعبو المدرب انتونيو كونتي ثمن ارهاقهم، فانقض دورتموند الغائب عنه نجمه ماركو رويس المصاب وسجل ثلاثية عبر المغربي الشاب اشرف حكيمي المعار من ريال مدريد الاسباني (51 و 77) والدولي يوليان براندت (64).

وقلب تشلسي تأخره 1-4 الى تعادل دراماتيكي مع ضيفه اياكس امستردام 4-4 مستفيدا من طرد لاعبين لخصمه في آخر ثلث ساعة.ورفع اياكس رصيده الى 7 نقاط في المجموعة الثامنة، بالتساوي مع تشلسي الثاني وفالنسيا الاسباني الفائز في الدقائق الاخيرة على ضيفه ليل الفرنسي 4-1. وصدم تشلسي بهدف اول من صنع كوينسي بروميس وتسجيل عكسي لتامي ابراهام (2)، لكن جمهور ملعب «ستامفورد بريدج» انتعش بعد معادلة من ركلة جزاء للايطالي جورجينيو (4).لكن اياكس سجل ثلاثية عبر بروميس (20)، ثم ضربة حرة للمغربي المتألق حكيم زياش ارتدت من وجه الحارس كيبا اريسابالاغا (35)، ثم دوني فان دي بيك (55).لكن ما حصل في آخر نصف ساعة يفوق الوصف، اذ قلص القائد الاسباني لتشلسي سيزار اسبيلبيكويتا الفارق (63).ومن هجمة تالية، طرد مدافعا اياكس دالي بليند وجويل فيلتمان بعد خطأ ولمسة يد وحصل تشلسي على ركلة جزاء ثانية ترجمها كما في الاولى جورجينيو (71).لكن اياكس تابع انهياره ومنيت شباكه بهدف رابع عبر الظهير الشاب ريس جيمس (74) لتنتهي المباراة 4-4.

ووضع ليفربول حامل اللقب ست مرات قدما في دور الـ 16 مكررا فوزه على ضيفه غنك البلجيكي 2-1 منتزعا صدارة المجموعة الخامسة من المتصدر السابق نابولي الايطالي المتعادل مع سالزبورغ النمسوي 1-1.ورفع ليفربول رصيده الى 9 نقاط متقدما بفارق نقطة عن نابولي الذي يستضيفه في 27 من الشهر الحالي على قمة المجموعة وخمس نقاط عن سالزبورغ الثالث.

وحافظ ليفربول، متصدر الدوري الانكليزي بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، أمام غنك على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته الـ 24 الاخيرة على ارضه.

وافتتح ليفربول التسجيل عبر الهولندي جورجينيو فينالدوم (14)، وعادل الفريق الضيف بفضل التنزاني مبوانا علي ساماتا مستغلا ركنية حولها برأسه قوية (40).بدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة فعاد الى سكة التسجيل بفضل تمريرة من المصري محمد صلاح داخل المنطقة تلقفها أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين وسددها ارضية في الشباك (53).

وعاد نابولي بتعادل مخيب على ارضه امام سالزبورغ 1-1 وفشل في حسم بطاقة التأهل.وتكررت معاناة الفريق الايطالي أمام خصمه النمسوي الذي عانده في مباراة الذهاب قبل أن يفوز عليه 3-2، فلم تكن مهمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سهلة، لاسيما وأنه يمر في فترة غير متوازنة في الدوري المحلي إذ لم يتمكن قبل استحقاقه الاوروبي من الفوز سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات.

وتقدم الفريق الضيف بعد 11 دقيقة من صافرة البداية من ركلة جزاء نفذها مهاجمه الشاب النروجي إيرلينغ بروت هالاند، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 7 أهداف في أربع مباريات. ورد نابولي بتسديدة ارضية من خارج المنطقة للمكسيكي هيرفينغ لوزانو فشل الحارس البرازيلي كارلوس ميغيل كورونيل في صدها (40).

