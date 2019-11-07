دوليه

يبحث مان يونايتد بطل 2017 عن حجز بطاقة التأهل الى دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، فيما يصطدم سلتيك الاسكتلندي بلاتسيو الإيطالي في مباراة قوية، ضمن مباريات الجولة الرابعة.ويحل اينتراخت فرانكفورت الألماني على ستاندار لياج البلجيكي الثالث بثلاث نقاط.

وبحال تكرار فوزه على بارتيزان بلغراد الصربي، سيضمن مان يونايتد تأهله الى دور الـ32، حيث سيرفع رصيده الى 10 نقاط مقابل 4 لثالث المجموعة بارتيزان.أما اي زد الكمار الهولندي الثاني (5 نقاط)، فيأمل بدوره في قطع شوط كبير نحو التأهل، عندما يلاقي مضيفه استانا الكازاخستاني متذيل الترتيب دون نقاط. ونجح لاعبو المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير بتحقيق فوز هزيل في بلغراد 1-0 قبل أسبوعين، ويبقى فريقهم أحد فريقين لم تهتز شباكهما حتى الآن في المسابقة، مع إشبيلية الإسباني متصدر المجموعة الأولى.وحث سولسكاير لاعبيه على نسيان خيبة خسارة المباراة الأخيرة ضد بورنموث (0-1) في البريميرليغ واستمرار تدهوره المخيب منذ بداية الموسم ما وضعه في المركز العاشر. وسيضمن إشبيلية الاسباني، حامل اللقب خمس مرات (رقم قياسي)، التأهل بحال فوزه على مضيفه المتواضع دوديلانج من لوكسمبورغ. وحصد الفريق الاندلسي حتى الآن تسع نقاط كاملة في مجموعة متواضعة تضم أيضا قره باغ الاذربيجاني وأبويل نيقوسيا القبرصي. وبعد تحقيقه فوزين متتاليين وضعاه على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، يخوض سلتيك مواجهة لاتسيو الثالث (3 نقاط) على أمل تخطيه وخطف بطاقة التأهل من العاصمة الايطالية، بحال فشل رين الفرنسي (نقطة) بتخطي كلوج الروماني الثاني (6 نقاط). ويخوض لاعبو المدرب الايرلندي الشمالي نيل لينون المباراة بثقة بعد تأهلهم الى نهائي كأس الرابطة أمام غريمه التاريخي رينجرز وذلك بعد فوزه الكبير على هيبرنيان 5-2. أما مواطنه رينجرز ومدربه الانكليزي ستيفن جيرارد، فيلاقي بورتو البرتغالي على ملعبه «ايبروكس» مدركا ان الفوز سيرفع رصيده الى 7 نقاط ضمن المجموعة السابعة ويضعه في موقع جيد للتأهل الى جانب يونغ بويز السويسري المتصدر (6 نثاط) والذي يلاقي متذيل الترتيب فينورد الهولندي (3). وتشهد المجموعة العاشرة مواجهة قوية بين روما الايطالي المتصدر (5) وبوروسيا مونشنغلادباخ الاخير (2) متصدر ترتيب الدوري الألماني.والتقى الفريقان في ايطاليا قبل اسبوعين وتعادلا 1-1، عندما سجل لارس شتيندل ركلة جزاء جدلية للفريق الالماني في الوقت القاتل

