دوليه

أدت الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أسابيع في تشيلي الى نقل نهائي مسابقة «كوبا ليبرتادوريس» هذا الشهر، من عاصمتها سانتياغو الى عاصمة البيرو ليما، بحسب ما أعلن اتحاد أميركا الجنوبية. وسيقام النهائي بين حامل اللقب الأرجنتيني ريفر بليت ومنافسه البرازيلي فلامنغو في موعده المقرر (23 نوفمبر)، لكن مع نقله الى ليما في ظل الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية. وأشار اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» في بيان ليل اول من أمس الى أن نقل المباراة كان بسبب «ظروف قاهرة وشروط النظام العام»، وأن القرار جاء بعد «الأخذ في الاعتبار سلامة اللاعبين، الجمهور، والبعثات». وأوضح أن اختيار ليما يعود الى «عرض من حكومة البيرو، وبناء على الضمانات الأمنية التي وفرتها».وهو العام الثاني تواليا يضطر فيه اتحاد أميركا الجنوبية الى نقل مكان مباراة نهائية للمسابقة الأهم لأندية القارة، علما بأن نهائي هذا الموسم هو الأول الذي يقام بنظام مباراة واحدة بدلا من ذهاب وإياب كما جرت العادة.

واضطر الاتحاد في الموسم الماضي الى نقل مباراة الإياب في الدور النهائي بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز الى العاصمة الإسبانية مدريد، بعد تعرض حافلة بوكا للاعتداء من مشجعي ريفر بليت مع اقترابها من ملعب الأخير حيث كانت المباراة مقررة بداية.وأتى قرار نقل المباراة النهائية لهذا الموسم اثر اجتماع عقد في وقت متأخر اول من امس ضم مسؤولين في الاتحاد المعنية (أميركا الجنوبية، الأرجنتين، البرازيلي، تشيلي)، ومسؤولين في الناديين.وقال رئيس اتحاد كونميبول أليخاندرو دومينغيز للصحافيين «ليما كانت الخيار الأمثل كان ثمة إجماع. لم يكن القرار سريعا».

