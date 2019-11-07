دوليه

كشف هانز-ديتر فليك المدرب الموقت لنادي بايرن ميونيخ الألماني أول من أمس أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتاج الى إجراء عملية جراحية في أعلى الفخذ، لكنه قادر على مواصلة اللعب حاليا. ويقدم المهاجم البالغ من العمر 31 عاما موسما لافتا مع بطل ألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة، وسجل حتى الآن 20 هدفا في 16 مباراة، بما فيها 14 هدفا في أول عشر مباريات في البوندسليغا (رقم قياسي).وفي تصريحات عشية استضافة أولمبياكوس اليوناني في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أكد فليك الذي سيتولى موقتا تدريب النادي البافاري بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش الأحد، تقارير صحافية ألمانية عن حاجة قائد المنتخب البولندي للجراحة. وأوضح «لقد فوجئنا من قراءة ذلك في الصحف»، مؤكدا في الوقت ذاته أن هداف الفريق «يعاني من مشاكل، لكن دون آلام، ومن الواضح أن عليه القيام بأمر ما (لمعالجة المشكلة)».أضاف «سيفكر بالتوقيت الذي يريد أن يجري فيه العملية. لن يكون من المناسب إعاقة السلسلة التي يحققها، لكن هذا قراره ونحن سنحترمه».