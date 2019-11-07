دوليه

قدم الفرنسي أرسين فينغر إجابة مبهمة حول امكان توليه تدريب بايرن ميونيخ خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، بينما أكد مقرب من أحد المرشحين لقيادة بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، رالف رانييك، أنه غير مهتم. وعلى هامش ستوديو مباريات الجولة الــ 4 لمسابقة دوري أبطال أوروبا أول من امس، سئل فينغر عن التقارير الألمانية التي أوردت اسمه بين مرشحين لخلافة كوفاتش الذي أعفي من منصبه الأحد بسبب النتائج السيئة.ورد فينغر بابتسامة «أتيت الى هنا للحديث عن المباريات، وها أنتم تبدأون بوضعي مباشرة تحت الضغط».وتابع تعليقا عما اذا كان يفتقد مهنته الأساسية «التدريب كان كل حياتي حتى الآن، وكل من سبق له التدريب سيقول الأمر ذاته ثمة بعض الأمور التي أفتقدها، وأمور أخرى لا أفتقدها كثيرا».وشدد الفرنسي الذي يتقن اللغة الألمانية، على أنه يفتقد إيقاع المباريات والفوز وتحضير الفريق والمشاعر المرتبطة باللعبة، مضيفا «أنا قمت بالتدريب منذ سن الثالثة والثلاثين وحتى التاسعة والستين دون انقطاع على أعلى مستوى، وهذا يعني 36 عاما من دون توقف». من جانبه، أكد الالماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي أول من امس، انه «لا يمكن ان يفكر ولو لدقيقة باي ناد آخر»، ردا على ما تناقلته شبكة سكاي الالمانية بأنه رفض عرضا من بايرن للحلول بدلا من كوفاتش. ونفى توخل أي اهتمام على المدى القصير ببايرن ردا على سؤال حول امكانية رحيله الى بافاريا على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده سان جرمان قبل مباراته امام كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا.وقال «الامر لا يهمني لاني مدرب باريس سان جرمان. لديّ عقد للعام المقبل. لا يمكنني ان افكر ولو لدقيقة بأي ناد آخر».

