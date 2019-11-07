دوليه

نعم من غير لف ودوران ومجاملة لأحد مشكلة العربي تكمن في توجهات أعضائه سواء في مجلس الإدارة أو بالجمعية العمومية... فمن هو الأقوى الأعضاء أم جمعيتهم العمومية؟ الجواب سهل إذا كان وضع تسجيل وتجديد أعضاء الجمعية العمومية عادلاً من حيث تطبيق شروطه... إلا أن حسبما تسير الأمور الوضع أصبح مبهماً فمن سبعة آلاف ونصف عضو أعتقد أن نصفهم لم يجدد تسجيله بالنادي لعدم قدرة الجزء الأكبر من الأعضاء بالحضور لتجديد عضويته؟

من سمع ما صرح به رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المختلفين وما يتداول من أقاويل ثابتة وصحيحة من مصادر ثقة في المعسكرين المتخاصمين بأن الأزمة هي أزمة تسجيل أو تجديد عضوية من يتبع من في مجلس الإدارة ومحاولة عمل توازن في عملية تجديد العضوية... فللأسف كانت مناقشات المختلفين أساسها السماح لتجديد العضوية وليس ما يقوم به رئيس النادي أو مصلحة أو اسم أو تاريخ النادي العربي وهذا معلوم لدى كل العرباوية الكبار عمرا واسما!! ياللاسف على تاريخ هذا النادي الذي سينهار قريبا بسبب تجديد العضوية.

لم يكمل هذا المجلس شهره العاشر وإلا بدأت الخلافات تطفو على الملأ وبدأ كل عضو يفضح العضو الآخر وكأنهم يتصيدون الأخطاء على بعض بسبب عملية تجديد الأعضاء لمدة ثلاث سنوات الذي رفضه رئيس النادي ومن ثم مساومة البعض في التسديد عنهم أو تعيين أقاربهم أو تغيير؟ لإنهاء الأزمة.. هل هذا صحيح؟ وما انعقاد الجمعية العمومية غير العادي ان أقيمت في 28 ديسمبر 2019 (بالطبع ليس الساعة السابعة والنصف صباحا) إذا صح ما يتداول في هذا الأمر فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية هذه الأزمة وستكون الجمعية العمومية تحت اختبار حقيقي لإنقاذ النادي من هذا العبث غير المقبول سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الجمعية العمومية لأننا بذلك سنقول «رحمة الله على النادي العربي؟»..

والله من وراء القصد .

