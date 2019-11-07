دوليه

أكد رئيس الاتحاد العربي والكويتي للرماية والأمين العام للاتحاد الآسيوي دعيج العتيبي أمس أهمية البطولة الآسيوية الـ 14 المقامة في قطر حاليا للرماة الكويتيين للتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 وتعزيز قدراتهم الفنية والمهارية.وقال العتيبي على هامش البطولة ان الكويت حققت بطاقتين من بطاقات التأهل لأولمبياد طوكيو قبل البطولة الآسيوية وذلك من خلال عدد من البطولات العالمية معرباً عن أمله في تحقيق نتائج متميزة وإضافة بطاقات أولمبية جديدة. وأضاف أن الكويت تشارك في البطولة الآسيوية بمنتخبات للناشئين والسيدات والرجال، مؤكدا ان الكويت أصبحت من الدول المتقدمة في هذه الرياضة خاصة انها تحتضن مقر الاتحاد الآسيوي في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد للرماية الأولمبية. وأوضح أن الكويت تقود الرماية الآسيوية حاليا وتلقى الاحترام والتقدير من جميع الاتحادات الآسيوية والدولية، مشيدا بالدعم الكريم الذي تحظى به اللعبة من سمو أمير البلاد وكل الجهات المعنية عن الرياضة في الكويت وهو ما أسهم في تطور رياضة الرماية وتحقيقها عددا من الإنجازات الكبيرة. وأكد العتيبي ان مجلس إدارة اتحاد الرماية في الكويت يسعى دائما لإعداد صفوف جديدة من الرماة المتميزين من الجنسين، مضيفا انه «رغم التحديات الكبيرة التي تواجهنا على صعيد البطولات الخارجية فاننا حريصون على تجاوزها وتحقيق نتائج متميزة». وأشاد العتيبي بحسن تنظيم البطولة الآسيوية الـ 14 للرماية بقطر معرباً عن شكره على حسن الاستضافة لهذه البطولة المهمة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ويشارك في البطولة الآسيوية التي افتتحت الأثنين الماضي وتستمر حتى 14 الشهر الحالي 1000 رام ورامية يمثلون 34 دولة سيتنافسون على الميداليات والأوسمة الملونة بالإضافة الى بطاقات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

