دوليه

أقام ديوان أبناء المرحوم عبدالرحمن الكندري حفل عشاء على شرف لاعب منتخب كرة اليد ونادي كاظمة السابق وليد المرطة تكريما له على جهوده التي أسهمت في تطوير اللعبة محلياً، وسط اجواء اخوية جبل عليها القائمون على الديوان.

كما كرم ديوان الكندري المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سابقاً جاسم محمد البدر، وعضو مجلس الادارة السابق لجمعية المعلمين عبدالله علي الدوب.

ودار الحديث خلال حفل العشاء مع أبرز مؤسسين كرة اليد الكويتية عبدالله الحديبي لاعب نادي كاظمة والمنتخب ومدير اللعبة في كاظمة سابقا حيث تناول الحضور عطاءات اللاعبين السابقين الذي أسسوا لعبة كرة اليد المحلية محققين انجازات تفتخر بها كرة اليد الكويتية.

وأقيم الاحتفال بحضور كل من الشيخ علي الخليفة وعبدالله الحديبي وعلي الكندري وفيصل الشملان ود.جاسم المضف عميد كلية العلوم الادارية سابقا، والفريق المتقاعد يوسف السعودي وسعيد بلال واحمد الكندري وخالد الفودري وجمع غفير من رواد الديوانية الكرام.

