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يستضيف القادسية نظيره السالمية اليوم على ستاد محمد الحمد في قمة الجولة السادسة من الدوري الممتاز والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة النصر مع كاظمة على ستاد علي صباح السالم.

ويحتل الأصفر المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن الكويت المتصدر، وبفارق نقطة واحد عن السالمية صاحب المركز الثالث، وتمثل مباراة الليلة محطة مهمة في مسيرة الفريقين ومدى قدرتهما على مواصلة المنافسة على الصدارة.

ومع سيطرة الكويت على اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، كان الأصفر والسماوي أبرز المنافسين وتبادلا مركز الوصافة أكثر من مرة، لكن المركز الثاني لا يرضي طموح القدساوية الذين يبحثون عن العودة إلى لقب الدوري الذي يحملون الرقم القياسي في عدد مرات الفوز به (17 مرة). الأصفر الذي فاز في 3 مباريات وتعادل في اثنتين مع الساحل والكويت، يدرك جيداً أن أي تعثر جديد سيمنح الفرصة للكويت من أجل توسعة الفارق عندما يلعب مع العربي غداً في ختام الجولة، لذلك من المتوقع أن يدخل الفريق باحثاً عن النقاط الثلاثة.

ورغم عدم تلقيه أي خسارة في الجولات الخمس الأولى، إلا أن القادسية لم يقدم الأداء الذي يرضي جماهيره قياساً على الأسماء الكبيرة التي يضمها في صفوفه والتي يأتي في مقدمتها النجم بدر المطوع وسلطان العنزي وأحمد الظفيري وفهد الأنصاري ورضا هاني ومحمد خليل صالح الشيخ وعامر المعتوق وضاري سعيد والغاني رشيد سومايلا، بالإضافة إلى البرازيليين رونيرو ولوكاس قاوتشيو.

وتعتبر مباراة اليوم اختباراً صعباً للمدرب الإسباني بابلو فرانكو لإثبات جدارته، خصوصاً أن الأصفر لم يقدم الأداء المنتظر منه في الجولات الماضية. في المقابل، يريد السالمية الذي يقوده الوطني سلمان عواد أن يبقي قريباً من الصدارة وأن يتجنب أي خسارة تبعده مبكراً عن المنافسة على القمة، ويدخل الفريق المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على التضامن في الجولة الماضية بنتيجة 3-1. ويملك عواد أكثر من ورقة رابحة أبرزها الأردني عدي الصيفي والبرازيليين اليكس ليما وفابيانو والأذري كمال ميرزاييف إلى جانب نايف زويد ومبارك الفنيني وفيصل العنزي.

ويجمع اللقاء الثاني بين فريقين منتشيين هما النصر القادم من انتصار كبير على الشباب بنتيجة 4-1، وضيفه كاظمة الذي هزم العربي بالنتيجة ذاتها في الجولة الماضية. وسمح هذان الفوزان للفريقين من تعديل ترتيبهما في المسابقة فوصل رصيد كاظمة إلى 9 نقاط في المركز الرابع، فيما صعد النصر إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

