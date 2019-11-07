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تقدم مجلس إدارة اتحاد الجمباز بأسمى معاني الشكر والعرفان والتقدير الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تهنئتهم الغالية لأبنائهم لاعبي المنتخب الوطني الذين حققوا انجازات مشرفة في البطولة العربية التي اختتمت اخيرا في تونس، مضيفا ان «هذه التهنئة حفزتنا لمزيد من العمل الجاد وبثت في نفوس اللاعبين الأبطال روح الحماس لمواصلة تحقيق الانتصارات باسم بلدهم الغالي الكويت».

وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمباز ناصر الصولة: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني أعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين بالاتحاد يسعدني ويشرفني أن أرفع الى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله- وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بخالص الشكر والعرفان لتهنئتهم الغالية لأبنائنا وبناتنا لاعبي المنتخب الوطني للجمباز لما حققوه من انجاز مشرف خلال مشاركتهم في البطولة العربية للجمباز الفني والايقاعي والتي أقيمت في تونس مؤخرا وتحقيق نتائج مبهرة من خلال حصدهم العديد من الميداليات في هذه البطولة ورفعهم راية الكويت عالية خفاقة».

واضاف: «اننا لننتهز هذه المناسبة للتعبير عن عميق امتناننا للمشاعر الطيبة التي لمسناها من الأب والقائد صاحب السمو أميرنا المفدى من خلال كلماته لابنائه اللاعبين واللاعبات ودعمه اللامحدود للرياضة في الكويت مما يحملنا مسؤولية كبيرة بأن نواصل الجهد والعمل الشاق من أجل خدمة الوطن والارتقاء بالرياضة والرياضيين.. ونسأل الله تعالى أن نكون على قدر ثقتكم الغالية وأن يمدنا بالعون لخدمة بلدنا الحبيبة وأن يحفظ الكويت وأميرها ويمده بموفور الصحة والعافية».

