محلية

حسم الكويت صدارة المجموعة الاولى بفوزه المستحق على العربي 3-0 (25-22، 25-18، 25-21)، فيما تغلب القادسية على الشباب بالنتيجة ذاتها (25-19، 25-16، 25-11)، وفاز اليرموك على الساحل 3-0 أيضاً (25-17، 25-21، 25-23)، وفي المجموعة الثانية فاز كاظمة على التضامن 3-0 (25-11، 25-17، 25-17)، والصليبخات على برقان بالنتيجة ذاتها (28-26، 25-20، 25-20).

ورفع الكويت رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تساوى القادسية والعربي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط لكل منهما، ثم اليرموك والشباب 5 نقاط، وأخيرا الساحل 3 نقاط. وفي المجموعة الثانية رفع كاظمة رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي في الصدارة مع الجهراء، ثم الصليبخات 4 نقاط وبرقان 3 نقاط واخيراً التضامن نقطتين.

وتقام البطولة بنظام المجموعات بحيث يلعب في المجموعة الاولي « الكويت والقادسية والعربي والساحل والشباب واليرموك «، بينما يلعب في المجموعة الثانية «كاظمة والتضامن وبرقان والجهراء والصليبخات» ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي سيقام بنظام «المقص» على أن يتأهل الفائزان إلى النهائي.

وفي مباراة الكويت مع العربي اثبت الأبيض قدرته في المحافظة على البطولات التي حققها في الموسم الماضي والاستمرار في فرض هيمنته على البطولات المحلية بعد أن حقق انتصارا مستحقاً على منافسه الأخضر بثلاثة اشواط نظيفة وبأفضلية واضحة. ولم يجد الكويت الذي يقوده المدرب التونسي خالد بلعيد صعوبة كبيرة في انهاء المباراة لصالحة بعد أن فرض سيطرته على الأشواط الثلاثة بفضل تميز وخبرة لاعبيه، في المقابل لم يقدم الاخضر العرض المأمول خصوصاً في ظل المستويات المتطورة التي قدمها الفريق في الجولات الماضية.

وفي المباريات المتبقية حافظ القادسية على آماله الضئيلة في التأهل إلى الدور الثاني بالفوز على الشباب بثلاثة اشواط دون مقابل حيث يحتاج الاصفر إلى الفوز على الكويت في الجولة المقبلة للدخول في دائرة المنافسة على البطاقة الثانية مع العربي. وفي المجموعة الثانية تبدو المنافسة محسومة لصالح كاظمة والجهراء اللذين يتقدمان بثبات لنيل بطاقتي المجموعة.

