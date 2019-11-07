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حقق الجواد النجاشي لإسطبل السيحان بقيادة علي الفرماوي الكأس المقدمة من مناحي القني تخليدا لذكرى المرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم وذلك بعد فوزه في المهرجان الافتتاحي لنادي فروسية الفروانية بحضور محمد بن زيد الفغم خال الراحل عبد العزيز الفغم. وقدم محمد بن زيد الكأس الى مفرج السيحان عميد اسطبل السيحان وهنأه بالفوز وشكر اسرة نادي فروسية الفروانية ومناحي القني علي البادرة الطيبة والتي تؤكد عمق العلاقات بين الكويت والسعودية،مضيفا ان «تخليد ذكرى اللواء عبد العزيز الفغم اثلج صدري وشعرت بوفاء اسرة فروسية الكويت تجاه الاشقاء بالمملكة».

