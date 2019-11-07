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تألق منتخب الجودو وحصد 22 ميدالية متنوعة في البطولة العربية التي اختتمت منافساتها في العاصمة الاردنية عمان اول من امس بمشاركة 127 لاعبا ولاعبة من 14 دولة.

وتوزعت ميداليات المنتخب الكويتي المكون من عشرة لاعبين بين 7 ذهبيات و4 فضيات و11 برونزية ضمن منافسات الذكور (ناشئين وشباب ورجال) تحت أوزان مختلفة بين 50 و 100 كغ في قسمي الفردي والفرق. واحتل المنتخب المركز الأول في منافسات الشباب (فرق) كما استطاع اللاعبان عبدالله وعمر الظفيري الحصول على جائزة أفضل لاعب عربي ناشئ وأفضل لاعب عربي شاب على التوالي فيما حصل مدرب المنتخب ناصر السراج على جائزة أفضل مدرب لفئة الناشئين. وقال مدرب المنتخب د. خالد التويجري ان لاعبي المنتخب حققوا «إنجازا مميزا» بعد فترة الإيقاف الدولي التي دامت أعوام بحصد أكبر رصيد من الميداليات نسبة إلى عدد اللاعبين المشاركين في البطولة.

وأضاف التويجري أن الاستعداد لهذه البطولة تم خلال مدة زمنية قليلة بعد رفع الإيقاف الدولي مشيدا بالجهود التي بذلها اللاعبون وحرصهم على تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم الكويت عاليا في هذا المحفل الرياضي العربي. وذكر أن البطولة شهدت تنافسا قويا «غير متوقع» من الفرق المشاركة لافتا إلى أن لاعبي المنتخب كانوا على قدر من المسؤولية ما ساهم بحصد الكم «الكبير» من الميداليات واحتلال مراكز متقدمة في المنافسات وفي الترتيب العام كذلك. وأكد أهمية توفير الأجواء المناسبة للاعبين الشباب والناشئين الطلاب وإزالة العقبات أمامهم خلال مشاركاتهم الخارجية مشددا على ضرورة توفير نظام احترافي للرياضيين يضمن لهم الاستعداد المناسب للبطولات والمشاركة بفعالية وتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية.

وضم وفد المنتخب إلى الأردن رئيس الاتحاد الكويتي للجودو نائب رئيس الاتحاد العربي سعد المسيلم وأمين السر في الاتحاد أحمد العتيبي وعضو مجلس إدارة الاتحاد د. بدر العازمي والمدربان خالد التويجري وناصر السراج. كما ضم اللاعبين في فئة الناشئين كلا من محمد البراك وعبد الله الظفيري وسلمان البذالي وحسين البلوشي ويوسف اليعقوب وفي فئة الشباب كلا من عمر الظفيري وحمد العنزي ومحمد البذالي وعبد الرحمن الهدروس وفي فئة الرجال أحمد الذيابي وعبد الله الخزام. واستضاف الاتحاد الأردني للجودو منافسات البطولة الـ 19 للرجال والسيدات والـ 18 للناشئين والناشئات والـ 16 للشباب والشابات والـ 11 للكاتا على هامش البطولة بمشاركة منتخبات الكويت والأردن والامارات والبحرين والسعودية وقطر واليمن والعراق وسورية ولبنان وفلسطين ومصر والجزائر والمغرب.

