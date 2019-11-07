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يشهد مركز الكويت للبولينغ في السالمية اليوم، نهائي الدورة العالمية للعبة، بمشاركة 12 بطلا عالميا ومصنفا رفيع المستوى من الجنسين من مختلف انحاء العالم. ويبلغ مجموع جوائز الدورة 32500 دولار أميركي، ينال منها صاحب المركز الاول 12500 دولار. ويأتي هذا الحدث المميز الذي يستمر يوما واحدا فقط، عقب النجاح الكبير الذي شهدته البطولة الآسيوية الخامسة والعشرين ودورة الكويت الدولية المفتوحة الثالثة عشرة واللتين اقيمتا في المركز خلال الايام الماضية، ما جعل الكويت محط انظار عالم لعبة البولينغ منذ 20 اكتوبر الفائت، عبر 3 احداث متتالية.

وللمرة الاولى في تاريخ سلسلة الدورات العالمية المفتوحة التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للبولينغ الذي يرأسه الشيخ طلال المحمد، تشهد الدورة اليوم والتي تعتبر قمة تلك المسابقات تحت مسمى «نهائي»، مشاركة نخبة نجوم اللعبة، اذ سيجد افضل 3 مصنفين في لائحة تلك الدورات للعام 2019، من الجنسين انفسهم في مواجهة مع لاعب ولاعبة من كل الاتحادات القارية الثلاثة (آسيا وأوروبا والأميركتان).

واختارت الاتحادات القارية المذكورة وبناء على تصنيفات معتمدة لديها، كل من الماليزي رفيق اسماعيل والسنغافورية تشيري تان (آسيا) والايسلندي آرنار ديفيد يونسون والسويدي آنا أندرسون (أوروبا) والأميركي نيك بايت والكولومبية كلارا غيريرو (الأميركتان)، للمشاركة في الدورة، في حين انه من المفترض ان يكون قد تم تحديد هوية المصنفين الستة، عقب الدورة الدولية المفتوحة التي اختتمت امس.

