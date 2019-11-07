دوليه

يخوض المنتخب المصري الأول بقيادة المدرب حسام البدري مباراة ودية اليوم أمام ضيفه الليبيري استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2021.

ويواجه منتخب الفراعنة منافسه الكيني يوم 14 من الشهر الحالي بالجولة الأولى للتصفيات ثم جزر القمر يوم 18 بالجولة الثانية.

وسيخوض الفراعنة مواجهة اليوم باللاعبين المحليين فقط لتجهيزهم في ظل توقف الدوري في الفترة الأخيرة.

وشهد المعسكر أزمة كبيرة بين الجهاز الفني ونادي بيراميدز الذي أعلن أنه لن يرسل لاعبيه إلى المنتخب في الفترة المحددة من «الفيفا» قبل المباريات الرسمية.

وقال النادي في بيان «تفاجأ بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء سباعي الفريق إلى معسكر الفراعنة من الفترة 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من نفس الشهر لاسيما وأنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية».

