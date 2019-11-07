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الأحساء زهير غزال - أتاح مهرجان العلوم والتقنية الحادي عشر، الذي ينظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الفرصة لطلاب وطالبات المنطقة الشرقية باستعراض أفكارهم ودراساتهم البحثية ومشاريعهم في مجال التقنية والروبوت والذكاء الاصطناعي.

وكان المهرجان فرصة سانحة للطالب عبدالله السنان، من طلاب مدارس الظهران الأهلية، الحائز على المركز الرابع عالميا في مسابقة «انتل أيسف» (Intel ISEF) في مجال الهندسة البيئية التي تقام في أميركا، أن يقدم مشروعه الفائز للزوار وهو عبارة عن دراسة حول ازالة المركبات العضوية والهيدروكربونية من الماء باستخدام مادة مبتكرة ذاتية التنقية ذات قدرة مميزة لامتصاص المواد العضوية.

ويهدف المشروع بحسب الطالب السنان، الى تكوين مادة مبتكرة مصنعة محليا ذاتية التنظيف لفصل الزيوت والمركبات العضوية من الماء بكفاءة عالية، طريقة فصل صديقة للبيئة، وكلفة منخفضة، مشيرا الى أن نتائج الدراسة توصلت الى ارتفاع الكفاءة الى 99% وانخفاض الكلفة بسبب تصنيعه محليا.

وقال السنان، ان هناك توجها مستقبليا ان يتم تطبيق البحث على نطاق اوسع ، متوقعا خفض التكاليف بشكل كبير على شركات النفط.

وكشف انه يعكف الان على مشروع يدرس التسلسل الجينومي للنباتات التي يمكن سقيها بالماء المالح، لمعرفة الجينات المسؤولة عن هذه الصفة، ومن ثم تهجينها مع النباتات التي لا يمكن سقيها بالماء المالح لتكتسب من صفاتها، علما ان من اكبر المشكلات التي تواجهنا حاليا نقص الماء الصالح للشرب، الذي يستخدم اكثر من ثلثيه في سقي النبات.

بدأت معارض Intel ISEF عام 1950 م في الولايات المتحدة كمسابقة محلية، وفي عام 1958 م أصبحت مسابقة دولية، قام بانشاء هذه المسابقة جمعية العلوم والمجتمع الأميركية، ويعتبر المعرض أكبر ظاهرة علمية في العالم، يشارك فيها أكثر من 1800 مشارك من أكثر من 79 دولة بالاضافة الى الولايات المتحدة.

