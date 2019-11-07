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نجحت شركة مايكروسوفت في اثبات امكانية تخزين البيانات على الزجاج، من خلال استعراض تقنية فريدة يمكنها، بعد المزيد من التطوير، حفظ البيانات لمئات بل لآلاف السنين.

وبرهنت الشركة العملاقة على كفاءة نتاج مشروعها البحثي الجديد، من خلال التعاون من عملاق الانتاج الترفيهي «وارنر برذرز» لتخزين نسخة أصلية لفيلم «سوبرمان» الذي تم انتاجه عام 1978، على قطعة زجاج لا يتجاوز سمكها 2 مليمتر وطولها 7 سم تقريبا.

الرقاقة الزجاجية تمتاز بأنه يصعب تدميرها، اذ صممت لتحمل أصعب الظروف، حيث تم وضعها داخل فرن ومايكروويف وغليها في الماء وخدشها بأدوات حادة، وأثبتت كفاءة كبيرة في جميع التجارب.

زجاجة مايكروسوفت تم تصميمها ضمن مشروع «سيليكا» الذي يهدف الى ايجاد طرق مبتكرة لتخزين البيانات لفترات طويلة وبكلفة منخفضة، وفقا لما أورده موقع «ذا فيرج».

وتعتمد تقنية مايكروسوفت الجديدة على استعمال أشعة «ليزر الفيمتو ثانية»، لتشكيل ما سمته مايكروسوفت بـ «فوكسل»، وهي عبارة عن بيانات مجسمة محفورة بدقة على الرقاقة الزجاجية يمكن قراءتها لاحقا باستخدام نظام متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مايكروسوفت أوضحت خلال مؤتمرها «Ignite»، أن الرقاقة الواحدة يمكنها أن تضم أكثر من مئة طبقة من البيانات المجسمة «الفوكسل».

