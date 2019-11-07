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الوفيات


فارس محمد فهد الخرينج 82 عاما، شيع، الرجال: الشهداء، ق 5، ش 506، م 7، ت: 98855526، النساء: الفنيطيس، ق 6، ش 602، م 7.
عجنه محمد هادي العازمي، زوجة سالم مبارك الميع 67 عاما، شيعت سلوى، ق 2، شارع المتنبي، م 19، ت: 99800051، 67001010.
مكية حمد أحمد السلمان، ارملة محمد يوسف حسن الصايغ 82 عاما، شيعت، الرجال: الرميثية، شارع الأقصى، عقيلة الطالبين، ت: 99838102، النساء: الرميثية، ق 9، شارع أسامة بن زيد، ج 93، م 38، ت: 50144888.
سليمان داود سلمان 85 عاما، شيع، الرجال: المنصورية، حسينية الهزيم، ت: 99039291، النساء: الجابرية، ق 6، ش 7، م 30، ت: 95530569.
خالد مسفر سالم العجمي 25 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 51214214، النساء: الاندلس، ق 12، ش 3، م 60.
عبدالله بدر عبدالله حبلان العازمي 10 سنوات، التشييع التاسعة من صباح اليوم، بمقبرة صبحان العدان، ق 4، ش 73، م 6، ت: 96601259.
فالح صالح الضويحي الكعمي 80 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: اشبيلية، ق 3، ش 308، م 30، ت: 66647575، 60333303، النساء: الاندلس، ق 4، ش 7، م 90، ت: 99218998.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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