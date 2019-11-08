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قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين إن الفنان هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح امس الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما وتوفي زكي، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها. وانتقلت قوة أمنية إلى شقة الفنان الراحل، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة هيثم أحمد زكي، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية. هيثم هو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وهو من مواليد يوم 4 أبريل 1984 بدأ الفنان الراحل مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم «حليم» بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.

