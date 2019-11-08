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بحضور الشيخة د. سعاد الصباح افتتح الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل معرض الفنانة عطارد الثاقب وذلك في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيليلة بحولي .

وقد أكد العبدالجليل على الموهبة العالية والاحترافية التشكيلية التي راحت تتعامل بها الفنانة عطارد الثاقب بالذات على صعيد استحضار الموروث والتعامل مع الصيغ اللونية بمضامين ابداعية عالية ومتميزة تؤكد اقتدارها واحترافيتها.

وعن المعرض الاول للفنانة التشكيلية عطارد الثاقب صرح رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول سلمان قائلا :

- في معرضها الشخصي الأول ترسم الفنانة عطارد الثاقب الفرح يتراقص عبر الألوان والمساحات الزخرفية حيث سبحت في بحر الواقع والزمن الجميل ، زخرفت على طريقتها عرائس الطفولة واستخرجت من الذاكرة قصص الأيام وملامح العمارة القديمة (القصر الأحمر) والحياة الاجتماعية والموسيقى الفلكلورية..

وتابع السلمان قائلا: تنوعت في أعمال عطارد الثاقب الجمالية في البناء التشكيلي الشعبي عدة موضوعات متنوعة حول الزخارف والأزياء والأدوات الموسيقية ، مع رصد ملامح العناصر الفنية والمفاهيم والخصائص الجمالية في المجتمع الكويتي . وتناولت مكونات البناء الفني للزخارف الشعبية من وحدات تراثية.

ومن جانبها قالت الفنانة التشكيلية الكويتية عطارد الثاقب :

- في البداية اثمن حضور الشيخة الدكتورة سعاد الصباح ودعم الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وايضا رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب متمثلا بحضور ورعاية الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب . كما انها فرصة للتواصل مع اكبر قاعدة من عشاق الفنون التشكيلية في كويتنا الغالية عبر معرضي الاول والدعوة مفتوحة للجميع حيث يتواصل المعرض في مقر الجمعية بمنطقة حولي .

