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بعد مرور أكثر من خمسمائة عام على وقوع العالم العربي تحت سلطة العثمانيين الأتراك، أعلنت مجموعة «إم بي سي» السعودية، عن بدء عرض مسلسل «ممالك النار» في 17 الحالي.

ورغم سطوة الدراما التركية حاليًا التي تشتغل على قصص الحب الرومانسية، وكذلك إعادة التأريخ لملوك وسلاطين الدولة العثمانية مثل مسلسل «حريم السلطان» عن سليمان القانوني، وأيضًا «قيامة أرطغرل». فإن من اللافت في «ممالك النار» أنه يتناول تأريخًا مضادًا، ويركز على حقبة سقوط العالم العربي على يد العثمانيين مطلع القرن السادس عشر الميلادي، والتي استمرت نحو أربعة قرون.

العمل إنتاج ضخم بإدارة المخرج البريطاني بيتر ويبر، وتم تصويره في تونس ، من إنتاج شركة «جينو ميديا» ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين العرب وإن كان معظمهم من سورية، ومن هؤلاء: محمود نصر وكندة حنا ورشيد عساف ومنى واصف وعبد المنعم عمايري وديمة قندلفت. وكان من المفترض أن يبث حصريًا على شبكة نتفلكس العالمية قبل أن تعلن mbc عن عرضه. وقبل نحو أسبوعين من عرضه دار السجال والتراشق حول العمل واشتعلت الآراء في السوشيال ميديا، في ظل الأوضاع السياسية الحالية، فبالبعض اعتبر أنه ينطوي على إساءة إلى تركيا والخلافة العثمانية الإسلامية، والبعض الآخر اعتبره إنجازًا مهمًا ونقلة للدراما العربية، تكشف ما تعرض له العرب إبان الحكم التركي لبلدانهم.

يركز المسلسل على نحو خاص على آخر قصة آخر سلاطين المماليك لمصر والشام طومان باي الذي أصر على مقاومة الأتراك بمساعدة المصريين، لكنه بعد بسالة وشجاعة نادرة قُتل وتم تعليق جثمانه على باب زويلة بأمر من السلطان سليم الأول. ويجسد دوره النجم المصري خالد النبوي.

والطريف أن القاهرة التي شهدت جل هذه الأحداث الدامية، يوجد بها شارعان متجاوران شهيران باسم القاتل والقتيل! ورغم إعلان مصر عن تغيير اسم «سليم الأول» باعتباره محتلا تركيًا في ظل توتر العلاقات بين البلدين، لكن التقارير الصحافية تشير إلى بقاء الاسم كما هو. وثمة تعليقات ترى أن المبالغة في تمجيد طومان باي لا معنى لها، لأنه أيضًا ليس من أصول عربية، معتبرًا أن المماليك هم أيضًا أتراك، وبالتالي فإن الصراع كان تركيًا محضًا لا شأن للعرب به. كما دخل على خط الانتقاد بعض الفنانين الأتراك حيث اعتبروا أن المسلسل هو توظيف سياسي للفن والدراما في الخلافات الحالية ومحاولة لإظهار الأمر وكأن الخلافة العثمانية كانت معادية للعرب.

وأشارت هذه الآراء إلى ارتباط ذلك بمواقف مسبقة لفضائية mbc ترتب عليها تقليل بث الدراما التركية على شاشتها. أما مؤلف المسلسل السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، فاعتبره معركة وعي ضد التزييف «العثماني»، لكن دون فبركة أو شعارات أو رسائل مباشرة. وقال إن رغبته تلاقت مع المنتح الإماراتي والكاتب ياسر حارب.

وتشير بعض التقارير إلى أن المسلسل الذي يقع في 14 حلقة فقط تكلف نحو أربعين مليون دولار، ولا يبدو أن السجال سوف ينتهي بشأنه، قبل أو بعد عرضه.

