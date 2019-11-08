إضاءات

نحترم الجهود المبذولة من قبل مذيعاتنا لترسيخ وتأكيد حضورهن، ولكن الأمر يتجاوز تلك الجهود الفردية الى ما هو أبعد. لذا تأتي دعوة الجهات المعينة في التلفزيون على وجه الخصوص، إلى خلق فضاءات وبرامج وورش يتم من خلالها تطوير تلك الكفاءات والارتقاء بها الى آفاق تليق بمكانة وقيمة الإعلام الكويتي.

نعلم بأن هناك أسماء متميزة وقديرة، بالذات، في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وهكذا الأمر في مجال المنوعات، ولكننا في هذه الزواية نتحدث عن جيل من الكوادر الشابة رغم حضورها ونجوميتها، إلا أنها تظل بأمس الحاجة الى مزيد من الدعم والاسناد الإعلامي، وأيضا الاهتمام. إن صناعة نجوم التلفزيون، أمر لا يترك للصدفة أو الجهود الأحادية الجانب، بل هو أمر شديد التخصص، يتم من خلاله تطوير الكفاءات وتأسيسها بشكل عميق وثري، بالإضافة الى الاهتمام بجميع مفردات التميز والحضور والاقتدار. ونحن هنا لا نبخس حق ومكانة جميع الأسماء، ولكننا أمام استراتيجية بعيدة المنال، ليتم من خلالها تطوير الكوادر ومنحها الفرص الحقيقية للكينونة بمستوى ومكانة الإعلام الكويتي في هذه المرحلة من تاريخه، مؤكدين بأن المذيعات لسن مجرد «ببغاوات» ملونات.. بل هن الإبداع والتميز والاقتدار.

وعلى المحبة نلتقي

