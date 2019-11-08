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شهد جسر الشيخ جابر، يوم الجمعة، حدثاً شبابياً ورياضياً رائعاً ضمن فعاليات «مهرجان اكتشف أميركا السنوي السابع 2019» والذي يقام خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر الحالي، تمثل الحدث بجولة مثيرة وممتعة للدراجات النارية على رابع أطول جسر في العالم بمشاركة 125 قائد دراجة يمثلون 3 فرق بالتعاون مع فريق هارلي دافيدسون وبالتنسيق بين سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت والقائمين على مشروع جسر الشيخ جابر والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وتهدف السفارة الأميركية لدى البلاد من تنظيم هذا النشاط إلى التعريف أكثر بالولايات المتحدة، إذ تبنت السفارة فكرة تنظيم هذا المهرجان على اعتبار ان الجسر معلم جديد لدولة الكويت، ورأت أنه من الرائع تعريف المجتمع الكويتي بأيقونة أميركية وهي الدراجة المشاركة في هذا الحدث الذي يعد أول نشاط رياضي وشبابي في جو كرنفالي يعطي فرصة للشباب للالتقاء والتعارف وتعزيز أواصر المحبة والصداقة.

وحضر المهرجان القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في البلاد لاري ميموت، وعدد كبير من هواة قيادة الدراجات وذوو المشاركين ، فيما قدمت السفارة شكرها وتقديرها الى وزارة الداخلية في الكويت على دعمها للمهرجان وتوفير سيارات نجدة ودوريات مرور بهدف إنجاح هذا الحدث الذي ظهر بصورة رائعة ومنظمة، كما تقدمت السفارة بالشكر والتقدير لكل المشاركين في هذا المهرجان ولكل الجهات المشاركة في التنظيم ولكل شركاء النجاح.

