عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: قتل ما لايقل عن اربعة محتجين وأصيب اكثر من 35 آخرين في وسط بغداد امس بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة حسبما ذكرت الشرطة ومصادر طبية. ووقعت مواجهات بين الأمن والمتظاهرين على جسر الشهداء في بغداد. وقالت مصادر عراقية ان القوات الأمنية اطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في شارع الرشيد اثناء محاولة المتظاهرين ازالة الحواجز الكونكريتية التي تغلق الشارع.

وتركز اطلاق النار على جسور بغداد الثلاثة الرئيسة وهي الأحرار والشهداء وباب المعظم، او قريبا منها، بعد ان تحولت الى نقاط احتجاج رئيسة.

وكان المحتجون العراقيون قد بدأوا محاولة اغلاق الجسور في وقت سابق هذا الأسبوع في اطار مساع لشل الحركة في البلاد، مع انضمام الآلاف للمظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية. ويتجمع آلاف الأشخاص منذ اسابيع في ساحة التحرير وسط بغداد. وتقع على نحو منتظم اشتباكات للسيطرة على جسرين آخرين قرب الساحة، ما يرفع عدد الجسور التي سدها المحتجون الى خمسة.

من جهته اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف صدور اوامر للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورا واعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق واحالتهم للقضاء بحسب تصريحات له امس. وقال المتحدث ان القوات المسلحة العراقية تضمن سلامة المتظاهرين السلميين في كافة ساحات العراق، على حد تعبيره، مؤكداً ان الجيش العراقي اصدر اوامره بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. في غضون ذلك اعاد محتجون اغلاق ميناء ام قصر النفطي في محافظة البصرة،بعد ساعات قليلة من استئناف العمل في هذا المرفق النفطي الحيوي للبلاد. وذكرت مصادر عراقية ان المحتجين اعادوا اغلاق مدخل ميناء ام قصر امس بعد وقت قصيرة على اعلان مسؤولين عراقيين عن عودة العمل فيه. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ان اغلاق الميناء كلف البلاد ما يزيد على 6 مليارات دولار حتى الآن. الى ذلك اغتال مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس، الناشط المدني امجد الدهامات، الذي يعد احد ابرز قادة التظاهرات الشعبية في محافظة ميسان جنوبي العراق.

واعادت السلطات العراقية امس خدمة الانترنت بشكل كامل. وقالت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان خدمة الانترنت اعيدت مجددا صباح امس وبشكل كامل الى جميع المحافظات العراقية بعد يومين من قطعه.

من جهتها دانت فرنسا اعمال العنف الخطيرة في العراق ودعت السلطات العراقية الى فتح حوار سلمي وديموقراطي. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول ان باريس تدين اعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة مذكرة بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي. وأضافت ان فرنسا تعبر ايضا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحافيون في العراق. وتابعت فون دير مول بعد سنوات من الحرب يتطلب بناء ديموقراطية عادلة وشاملة فتح حوار سلمي وديموقراطي، مؤكدة ان فرنسا تشجع السلطات العراقية الى اجراء هذا الحوار وتطبيق الاصلاحات التي اعلن عنها للاستجابة للتطلعات الشرعية للسكان.

