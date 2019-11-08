عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اثارت تغريدة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، غضب العراقيين بسبب حديثها عن الخسائر المادية في العراق دون التطرق الى العنف الذي حصد عشرات الضحايا في المظاهرات المنددة بالفساد.

وقالت الممثلة الدولية عبر تويتر، ان «تعطّل البنية التحتية الحيوية مصدر قلق بالغ ايضا. وان حماية المرافق العامة مسؤولية الجميع». وأضافت في ذات التغريدة ان «التهديدات او اغلاق الطرق الى المنشآت النفطية يسبب خسائر بالمليارات». معتبرة ان ذلك «يضر باقتصاد العراق، ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين». وجوبهت تغريدة بلاسخارت بآلاف الردود الغاضبة ووصل الأمر ببعض المغردين الى حد المطالبة باقالتها. وكانت المسؤولة الأممية اشارت في تغريدة سابقة الى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجون العراقيون، عبر اعادة تغريد تقرير مكتب حقوق الانسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي». لكن تغريدتها الأخيرة التي خلت من الاشارة الى القتلى والجرحى الذين يسقطون في المظاهرات مع التركيز على الخسائر النفطية فقط، اشعلت غضب متابعيها على تويتر.

