عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: تظاهر آلاف التلاميذ والطلاب اللبنانيين امس امام ادارات عامة ومدارس وجامعات في مناطق مختلفة مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق اسبوعه الرابع للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يعتبرها المحتجّون فاسدة. واحتشد مئات الطلاب امام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين بمستقبل افضل. ورُفعت لافتات كُتب على احداها «لا دراسة ولا تدريس حVتى يسقط الرئيس» وعلى اخرى «ماذا لو كان لدينا طاقم سياسي شاب ومثقف ونظيف وكفؤ؟». وقالت التلميذة مروى عبد الرحمان (16 عاماً) «تضيع حقوقنا، نذهب الى المدرسة وندرس ونتعب وفي نهاية المطاف سنأخذ شهادتنا ونضعها في المنزل لن نجد عملاً ولن نفعل شيئاً بشهادتنا». ونظّم آخرون مسيرة في الأشرفية في شرق العاصمة حاملين حقائبهم المدرسية على ظهورهم وواضعين الأعلام اللبنانية على اكتافهم. وانتقل التلاميذ من مدرسة الى اخرى لدعوة زملائهم الى الالتحاق بالحراك. وسار مئات الطلاب في شارع الحمراء في بيروت حيث يوجد مصرف لبنان ووزارتا الداخلية والاعلام، مطالبين باسقاط النظام. وفي طرابلس، كبرى مدن الشمال حيث لم يتراجع زخم الحراك منذ بدايته في 17 اكتوبر، تجمّع العشرات امام شركة «أوجيرو» للاتصالات وهي مرفق عام، لمنع دخول الموظفين اليها. وفي مدن ساحلية عدة، لا سيما جونية وشكا شمال العاصمة، احتشدّ تلاميذ امام مكاتب «أوجيرو» لمنعها من العمل، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية. وفي مدينتي النبطية جنوباً وبعلبك شرقاً حيث يتمتع حزب الله بنفوذ واسع، تظاهر تلاميذ وطلاب امام العديد من الادارات العامة وعدد من المصارف. وتجمّع عدد من التلاميذ امام مصلحة تسجيل السيارات في صيدا (جنوب) لفرض اغلاقها بحسب الوكالة الوطنية.

واكد البنك الدولي الأربعاء ان «الخطوة الأكثر الحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين». وحذّر من ان «الآتي يمكن ان يكون اسوأ ان لم تتم المعالجة فوراً»، فقد «يرتفع الفقر الى 50% اذا تفاقم الوضع الاقتصادي». وبحسب البنك الدولي، يعيش حوالى ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر.

وكانت مجموعة «لحقي»، المشاركة في الاحتجاجات، قد دعت للتظاهر امام ديوان المحاسبة في منطقة القنطاري ببيروت، من اجل تفعيل دوره وتحريك الشكاوى والملفات المهمة عمداً ومحاكمة المسؤولين عن هدر المال العام. ويرتبط ديوان المحاسبة ادارياً برئيس مجلس الوزراء، ومركزه بيروت. كما يتألف من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات ويلحق به موظفون اداريون وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.

