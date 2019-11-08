عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دعت الولايات المتحدة امس الى اتخاذ «خطوات مشددة» للضغط على ايران التي استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، ما يشكل خفضا جديدا في التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان «لقد حان الوقت لجميع الدول لرفض الابتزاز النووي الذي يقوم به هذا النظام واتخاذ خطوات مشددة لزيادة الضغط»، مضيفا ان «أعضاء المجموعة الدولية القلقين من الهجمات الايرانية الاخيرة والاستفزازات يجب ان يتصوروا كيف ستتصرف ايران في حال امتلكت السلاح النووي. ان الولايات المتحدة لن تسمح ابدا بحصول ذلك».

وفي فيينا قالت مصادر دبلوماسية ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» بالانابة كورنيل فيروتا سيكتفي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة بتقديم احاطة شفوية حول انشطة ايران النووية بدلا من تقديم تقرير خطي كما جرت العادة. واضافت المصادر التي طلبت حجب هويتها في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» قبيل بدء اجتماع مجلس المحافظين ان خلاصة جلسة الاحاطة تضمنت طرح تساؤلات حول وجود مواد نووية في مستودع ترجع الى ماقبل سنة 2004 لم تبلغ عنها ايران الى الوكالة. واوضحت ان الوكالة تعتبر ان تفسير ايران المتعلق بوجود جزيئات يورانيوم ناتجة عن تدخل الانسان لا يتوافق مع النتائج التي توصلت اليها الوكالة بناء على تحليلها لجميع المعلومات ذات العلاقة بالضمانات.

وسيعقد مجلس حكام الوكالة الدولية جلسة خاصة لمناقشة الحادث المرتبط بمفتشة سحبت طهران اعتمادها. وكان بيان رسمي اعلن ان ايران سحبت اعتماد مفتشة تابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت «الأسبوع الماضي» خلال عملية «مراقبة» عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم حسبما ورد في بيان رسمي. وقال البيان الذي نشر على موقع وكالة الطاقة الذرية الايرانية انه خلال عملية المراقب تسببت هذه المفتشة في الوكالة الدولية للطاقة النووية «باطلاق انذار» ما اثار قلقا من احتمال حيازتها على «مادة مشبوهة». وأضاف البيان ان المفتشة «منعت» من دخول الموقع بدون ان يوضح ما اذا عثر فعلا على مادة مشبوهة عليها موضحا انها «غادرت ايران الى فيينا» مقر الوكالة دون تحديد جنسيتها او تاريخ سفرها. وفي بيان تم تسليمه خلال اجتماع فيينا قال ممثل للاتحاد الأوروبي ان «الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق ازاء الحادثة المتعلقة بأحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

