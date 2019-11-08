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عمان- الوكالات: اصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، امس، امراً بالموافقة على اجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز. وشمل التعديل 11 وزارة، اهمها وزارة المالية والاعلام والتخطيط ووزارة التربية. وتم تعيين محيي الدين شعبان توق وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وتيسير منيزل النعيمي وزيراً للتربية والتعليم وصالح علي الخرابشة وزيراً للبيئة وابراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة ومحمد محمود العسعس وزيرا للمالية وأمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الاعلام ومحمد احمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وباسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة وفارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب ووسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي وخالد وليد سيف وزيرا للنقل. وقال مسؤولون ان التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء، عمر الرزاز، لتسريع اصلاحات اقتصادية ضرورية.

