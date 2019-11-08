عربيات ودوليات

الرباط - «كونا»: أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ان الوضع الحالي بالمنطقة العربية والمجال المتوسطي يدعو الجميع الى «تحرك ايجابي» نظرا لما يحمله من فرص وتحديات. واوضح الملك محمد السادس مساء الأربعاء في خطاب بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء «ان الشركاء في اوروبا يحتاجون الى شريك فعال وفي افريقيا ينتظرون مساهمة المغرب في برامج وتحديات كبرى للقارة والاشقاء العرب يريدون مشاركة المغرب الكبير في بناء نظام عربي جديد». واضاف ان الآمال والانتظارات كبيرة والتحديات كثيرة ومعقدة وهناك من البعض من «لا يتعامل معها بجدية» معتبرا الجمود وضعف التنمية عدو مشترك تعاني منه شعوب دول الاتحاد المغاربي الخمس. وحول الشأن الافريقي اكد عزمه على جعل بلاده «فاعلا اساسيا في بناء افريقيا المستقبل واطلاق مرحلة جديدة عمادها المنفعة المشتركة» معربا عن ثقته بمواصلة ترسيخ حضور بلاده في افريقيا.

وعن قضية بلاده الرئيسة الصحراء المغربية قال «ان المغرب ظل واضحا في مواقفه بخصوص مغربية الصحراء ومؤمنا بعدالة قضيته ومشروعية حقوقه» مؤكدا مواصلة العمل بصدق وحسن نية طبقا لمقررات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن «من اجل التوصل الى حل سياسي واقعي وعملي وتوافقي حول الصحراء». وجدد التأكيد على ان مبادرة الحكم الذاتي هي السبيل الوحيد للتسوية نظرا لجديتها ومصداقيتها وصواب توجهاتها.

وجاءت المسيرة الخضراء التي نظمتها الحكومة المغربية في شهر نوفمبر من عام 1975 لاسترجاع الصحراء المغربية كتظاهرة جماهيرية ضد اسبانيا لدفعها على تسليمها اقليم الصحراء. وأطلق ملك المغرب حينها الحسن الثاني اشارة بدء المسيرة التي اتخذت اللون الاخضر تعبيرا للسلام.

