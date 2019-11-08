عربيات ودوليات

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لم يكن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية في العام 2014. وقال إنه طلب من الرئيس الموقت عدلي منصور - في حينها - الترشح لهذا المنصب، واستطرد قائلًا: «حاولت معه أشهراً عدة، وقلت له من فضلك اتخذ هذا القرار، وأنا سأقف معك في موقعي، إلا أنه رفض، وقال لي: لا لا يمكن كده وكفاية كده، وكده تمام».

وأوضح السيسي أن «الكل زاهد في المنصب، لكن الهدف هو مصر وبناء الدولة والدفاع عنها».

وشهد السيسي، صباح أمس، احتفال مصر بذكرى المولد النبوى الشريف، والذي تنظمه وزارة الأوقاف، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ووجه السيسي، خلال الاحتفال، كلمة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة حول مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال السيسي خلال كلمته في الحفل إن الرد على أعداء الحياة والوطن، يكون بالعمل، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى «أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».

وأضاف الرئيس أن التطرف والإرهاب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير المادية والمعنوية، لن تثني الشعب والإرادة الحديدية في المضى في طريقه نحو المستقبل.

وتابع: «سنواجه الشر بالخير والهدم بالبناء واليأس بالعمل والفتن بالوحدة والتماسك».

ودعا الرئيس المصري إلى عقد ندوة أو مؤتمر لمدة أسبوع أو أكثر؛ لمناقشة المفاهيم الإسلامية، موضحًا: «أنا لا أتحدث عن أهل الدين فحسب، بل عن السياسيين والاقتصاديين وأهل الثقافة، وكل المعنيين في المجتمع». تابع: «نعقد ندوة لمدة أسبوع أو أكثر، وفقًا لما يتطلبه الأمر، ونبدأ نقاشًا في الشأن العام من المنظور الديني أو الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي». وطالب الرئيس المصري الإعلام بأن يغطّي هذا الحدث بشكل جيد، حتى تصل النقاشات إلى المواطنين، مضيفًا: «الحدث ضروري لكي نفهم معنى (الشأن العام) لأن هذا الأمر مهم وخطير جدًا في ظل الظروف التي تمر بها منطقتنا ومصر».

وأضاف «نحن نحتاج أن نتحدث مع شعبنا باستفاضة في الموضوعات المختلفة، ونعطي الفرصة للجميع ليتحدث، والكل يسمع، أرجو أن نتحرك في هذا الاتجاه وننظم هذا الحدث، وسأحضره بنفسي»، داعيًا إلى الإعداد الجيد لهذا الحدث.

واستطرد «كان من الممكن أن أوجّه هذا الكلام إلى رئاسة الجمهورية لكي تنظم الحدث من خلال أجهزة الدولة، لكني قلت إن أهل الدين أولى بالحديث في الشأن العام».

