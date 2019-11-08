عربيات ودوليات

الحوار مع د. آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة، وعضو مجلس النواب المصري ،حوار ثري فهي معروفة بآرائها المثيرة للجدل التي تحاول من خلالها اقتلاع جمود المجتمع لتلقى حجرا في المياه الراكدة.. لا تغازل المجتمع الذكري بآرائها بل تقف دائما في صف المرأة، مدافعة عن قضاياها في إطار الدين والشرع.

«النهار» التقت بها للحديث حول عدد من القضايا المثارة خلال الفترة الماضية وتقييمها لأداء النائبات تحت القبة وما قدمنه خلال دور الانعقاد الفائت وإلى تفاصيل الحوار:

قانون الأحوال الشخصية (كعب داير) بين الحكومة والبرلمان.. إلى أين وصلت رحلة كفاحك في هذا الأمر؟

مازلت أكافح من أجل قضايا الأسرة والمرأة المعيلة، فوفقا لمكاتب تسوية المنازعات ما بين عشرة سيدات يدخلن محكمة الأسرة ثمانية منهن يعانين من تحصيل النفقات اللازمة لمساعدتهن على العيش هن وأبناؤهن بصورة آدمية، ومجلس النواب اتخذ بعض الخطوات الهامة منها الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي تضمنت عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

هل تعتقدين أن بعض المواد كالاستضافة وتخفيض سن الحضانة اتخذت جانباً دعائيا أكثر منها خطوات على أرض الواقع وعطلت من مناقشة القانون؟

ربما حدث ذلك لحداثة عهد النواب بممارسة السياسة وصغر سنهم واتفق معك أن هذه المواد بالتحديد أخذت نقاشا إعلاميا كبيرا وفي المقابل توجد مواد أخرى مهمة تحتاج لتعديل لم يتم تسليط الضوء عليها.

وما رأيك فيما طالب به النائب عاطف مخاليف عن اقتصار حالات الخلع على حالات الضعف الجنسي فقط؟

أنا لم ألتق بالنائب مخاليف أو أسأله عنما طالب به، لكن إذا كنت تريدين رأيي فإني اعتبر أن عدم قدرة الرجل على إدارة البيت بالمودة وتوفير السكن اللازم أهم من القدرة الجنسية فلو وجد الرجل الودود الذي يكرم المرأة ويهتم بها ويصرف عليها فهذا أهم من أي شيء آخر، أما تصدير خصوصية العلاقة الزوجية فقط فهو أمر غير صحيح ويضر بالأسرة المصرية ويعتبر تسطيحًا لقضايا المرأة.

طالبت بحصول المرأة على نصف ثروة زوجها عند الطلاق.. هل تقدمت بهذا القانون للبرلمان؟

تحدثت خلال الجلسة العامة في ذلك ولم أستطع استكمال كلامي ورفضوا سماع حتى المقترح. ويرجع الأمر إلى أني كنت وجدت سيدة جالسة تبكي في الشارع وعندما سألتها عن سر بكائها قالت لي إن زوجها الذي قضت معه 25 عامًا فاجأها والسكرتيرة «في يده» وقد تزوجها وقال لها «وظيفتك انتهت» وقد نامت بالشارع في تلك الليلة.

ومنذ عشر سنوات تقدمت بمذكرة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان «أبناء الطلاق في بيت الشقاق.. كيف نحميهم من التعاسة» ورصدت فيها مشاكل الطلاق وطالبت فيها بأن الرجل الذي يتزوج امرأة وتمكث معه عشر سنوات وتنجب منه الأولاد ثم يأتي بعد ذلك ويتركها يحق لها 10 % من دخله والتي تمكث 15 عاما لها 15% من دخله والتي تعيش مع زوجها 25 عاما لها نصف ثروته فقد وفرت عليه أجرة الطباخ والمربية ومدبرة المنزل ومن حقها أن تقتسم ثروته، ووقتها لم أكن عضو في مجلس النواب عندما اقترحت ذلك وقد «قامت الدنيا علي» ولم يستجب أحد وأعدت نفس الطرح عند دخولي البرلمان لكن للأسف لا جديد.

ولماذا لم تتعاون معك البرلمانيات في مثل هذا الطرح.. وكيف تقيمين أداءهن تحت القبة؟

البرلمانيات عامة ليس لهن أي قضايا، أشعر أنني فقط من يحمل قضية الأسرة كنت أود أن يكون لهن قضايا يقفن خلفها ويتركن علامة، لكن للأسف لم يحدث ذلك ربما لصغر سنهن وعدم خبرة الكثيرات منهن، وربما لأني امرأة صعيدية وأعرف جيدا أن المرأة لها قضاياها وتعاني معاناة شديدة وتحتاج لمن يعبر عنها لذلك حملت هذا الملف على عاتقي.

وهل تعتقدين أن الفترة الحالية في المجتمع أصعب من الفترة التي نشأت فيها وأنت ابنة الصعيد المحافظ؟

في الماضي كان هناك رجال وتقاليد صارمة والتقاليد والأعراف كانت أقوى من القوانين ورغم ذلك كان هناك بساطة وعمق لكن المرحلة الحالية أقل ما توصف بـ «الترهل».. في الماضي كنا نحتار في الجامعة عندما نريد أن نختار عميدا للكلية من كثرة الأسماء اللامعة والعلم الوفير والإبداع الآن نعاني من ندرة في الكفاءات على كل المستويات، فغياب الكوادر والمبدعين عن المشهد هو أزمة مصر الحقيقية، ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف التعليم وأننا أخذنا أسوأ ما في التكنولوجيا.

أنت من أوائل الذين هاجموا النقاب في مصر ولك مقولة شهيرة «أنه عادة يهودية».. هل مازلت على هذا الرأي؟

أنا أتحدث بالوثائق والبراهين، النقاب ليس له علاقة بالإسلام بدليل أنه في سورة النور(آيتين 30 و 31) عندما يقول الحق «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...». و«وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ...َ «، كيف يأمرني الله الحق بغض البصر وبعد هذا يطلب مني أن أسود وجهي هذا ضد النص القرآني، فقمة الإنسانية هي بناء إرادة العفة.

وقصة النقاب هي قصة طويلة في العهد القديم في إصحاح 38 و48 في (المشنا والجمارا) في التوراة وكانت المرأة اليهودية إذا خرجت لردهة البيت دون غطاء الوجه والرأس تخرج من الشريعة اليهودية والنقاب عادة جرت في الجزيرة العربية عندما كانت القبائل العربية والقبائل اليهودية متجاورتان، النقاب لم يكن موجودا في مكة وكان موجودًا في المدينة لتجاورهم مع قبائل اليهود.. لكن النقاب لم يأمرنا به الإسلام أبدًا، فغطاء الوجه ليس من الشريعة الإسلامية، وهو ضد النص القرآني.

من أين نبدأ تجديد الخطاب الديني؟

عندما طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تجديد الخطاب الديني قلت بيني وبين نفسي : «ماتعشمش»، وهذا يرجع لرؤيتي العميقة وخبرتي الطويلة فعندما كنت عميدًا لكلية الدراسات التي أسستها حجرًا وبشرًا وأنا في مجلس الجامعة قلت: «يا عمداء جامعة الأزهر ويا أستاذة الجامعة هل أنتم قادرون على أن لا نقتلع من جذورنا ولا نغترب عن مستجدات العصر) لم يرد أحد وكان عددهم 76 عميدًا فمن «شب على شيء شاب عليه»، فكيف سيتم تجديد الخطاب إذا لم يبدأ التجديد من المدرج فهم يرفضون إعمال نور العقل ويعتمدون على التلقين والترديد فلولا التنوع الذي عشته في تعليمي واستنارتي وثقافتي لما كنت أفكر بهذه الطريقة أنا لا أرحب باقتلاع الجذور ولا أرحب بالجمود، الخلاصة أن نأخذ من جذورنا ما ينتفع به أهل عصري ولدينا في موروثاتنا الكثير ما يبنى حضارة واستنارة، وكيف نحافظ على مصادرنا وجذورنا الإسلامية والتي أقامت حضارة كبيرة في أوروبا فلولا حضارة العرب لتأخر الغرب عدة قرون وهذا الكلام على ألسنة الغرب أنفسهم.

هل أنت مع توثيق الطلاق وعدم الاعتداد بالشفهي منه؟

توثيق الطلاق هو الحل الأكثر تنظيمًا واحترامًا لكرامة المرأة وحافظًا للأسر المصرية فهذا اللسان «المفلوت» يحتاج لرابط من التهديد كل مرة بالطلاق، لكني رأيت نفس الجمود عند طرح فكرة توثيق الطلاق، وبمناسبة الحديث عن الجمود فهو موجود في المنطقة العربية كلها، الموروث الثقافي الذي وجد في حياتنا يحتاج لعقود لاقتلاعه، والحكمة التي اكتسبتها خلال سنوات عمري وعملي أنه لا يوجد أصعب من اقتلاع تقليد أو عرف اجتماعي أو موروث ثقافي من أي مجتمع بل هو من رابع المستحيلات، ومجتمعاتنا الشرقية بها كثير من الأمراض التي انتشرت بالعرف والعادات.

هل تنوين الترشح لمجلس الشيوخ القادم؟

نعم ، وأمل أن يكون الأداء مختلفاً.

هل لا تزالين عضوًا في ائتلاف «دعم مصر»؟

نعم، لا يوجد لدي اختيارات أخرى، وأنا من الشخصيات التي لا أحب الضجيج وواجبي الاستمرار فقرار التراجع ليس من شيم آمنة نصير.

لكن لك بعض المواقف المؤيدة لتكتل (25-30)؟

نهائيا، أنا أحييهم فقط على بعض مواقفهم، فلابد من وجود المعارضة وإن كانت بعض المواقف بها حماس زائد أكثر من اللازم لكن في النهاية الاختلاف هو فطرة الإنسان فلو شاء الله أن يخلقنا متطابقين لفعل، والاختلاف إرادة آلهية والمعارضة مطلوبة طالما لا تخرج عن دائرة الأخلاق.

